Venda da Eletrobras e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo dá guinada e vai privatizar a Eletrobras. O Ministério de Minas e Energia anunciou que vai propor a privatização da Eletrobras, holding que controla as empresas federais de energia, como Furnas e Chesf. No “after market” da bolsa, a ação da estatal teve valorização de 20%, mas, segundo o Valor Econômico, analistas estão receosos sobre a decisão do governo.

Com Temer, Brasil sofre isolamento internacional. A tumultuada agenda doméstica é usada como justificativa, o país vive um momento de claro isolamento por parte das lideranças globais, diz o Valor Econômico.

“Mensagem reformista deve ganhar a próxima eleição”, diz Meirelles. Em entrevista à Folha de S. Paulo, o ministro da Fazenda afirma que o candidato a presidente que prometer manter a plataforma reformista atual deve ter boas chances nas próximas eleições.

Maia defende a adoção do parlamentarismo. De acordo com O Estado de S. Paulo, o presidente da Câmara acredita que o modelo atual seja de “crise permanente”.

STJ julga primeiro caso de herança por união estável. Na Folha de S.Paulo, o Superior Tribunal de Justiça julga, nesta terça-feira, o primeiro caso de herança depois que a união estável foi equiparada ao casamento para efeitos de sucessão.

Política e mundo

Janot pede impedimento de Gilmar Mendes para julgar Jacob Barata Filho. Gilmar é padrinho de casamento da filha do empresário, casada com o sobrinho da esposa do ministro.Na petição, Janot afirma que o ministro tem vínculos pessoais com o empresário e não pode atuar no caso.

Moro condena Renato Duque e ex-executivos da Andrade Gutierrez. O processo investigou a formação de um cartel pela construtora Andrade Gutierrez e outras empreiteiras para garantir contratos com a Petrobras.

Tribunal derruba quarta liminar contra aumento dos combustíveis. O reajuste nas alíquotas do PIS/Cofins sobre a gasolina, o diesel e o etanol foi determinado por meio de decreto presidencial no dia 20 de julho.

Reforma política está na pauta da Câmara nesta terça-feira. Contudo, segundo fontes, ainda há muito chão a ser percorrido até que seja fechado um acordo, já que os deputados estão longe de um consenso.

Brasil não vê saída a curto prazo para Venezuela. O embaixador brasileiro em Caracas tem ainda bom trânsito no governo de Maduro e, na avaliação do Itamaraty, pode ser capaz de abrir um diálogo com o governo venezuelano mesmo que as atuais relações com o Brasil sejam ruins.

Brasil acredita em acordo com UE até o final do ano. Dois pontos da oferta não foram apresentados pelos europeus e são centrais para o Mercosul: etanol e carne. Segundo a fonte, isso só deve acontecer depois das eleições na Alemanha, no final de setembro.

Enquanto você desligou…

Vulcabras Azaleia prevê concluir oferta de ações em 23 de outubro. No documento, a fabricante de calçados afirmou que pretende usar recursos da oferta primária (ações novas) para aumentar seu patrimônio líquido e reduzir seu o endividamento.

Moody’s altera perspectiva do rating Ba3 da Gerdau para estável. Em relatório, a Moody’s afirma que a mudança na perspectiva é um reflexo da resiliência das operações da Gerdau, apesar da crise do mercado no Brasil.

Agenda do dia

Nos Estados Unidos, sai o Índice de Preços de Imóveis em junho.