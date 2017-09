Veja a composição da nova carteira do Ibovespa

São Paulo – A terceira e última prévia da carteira teórica do Ibovespa que vai vigorar no período de setembro a dezembro confirmou a entrada das units da Taesa e as ações ordinárias da Vale como os papéis com o segundo maior peso no índice.

A prévia da carteira confirmou a exclusão dos papéis preferenciais da Vale, após a conversão de ações preferenciais em ordinárias que teve ampla adesão e levou a bolsa a reajustar os índices em meados deste mês e excluir os papéis nas carteiras vigentes.

Com os ajustes feitos nos papéis da Vale após a conversão de ações, a participação de Vale ON na terceira prévia para a carteira do Ibovespa que passa a vigorar segunda-feira subiu para 9,044 por cento, ante 3,734 por cento na carteira para o período de maio a agosto. Vale PNA, que deixou o índice, tinha fatia de 4,727 por cento.

Com isso, o peso das ações ON da Vale fica atrás somente do Itaú Unibanco PN, que terá participação de 10,807 por cento no índice, ante os atuais 11,453 por cento.

O terceiro papel com maior peso na última prévia é Bradesco PN com 8,46 por cento, ante 8,244 por cento, seguido por Ambev ON com 7,039 por cento, ante 7,299 por cento.

Petrobras PN é o quinto papel de maior peso no Ibovespa na terceira prévia para a próxima carteira teórica, com 4,837 por cento, ante 5,331 por cento.

A Taesa, que teve a entrada confirmada para o próximo período terá peso de 0,357 por cento, de acordo com a última prévia para o índice, que entra em vigor segunda-feira.