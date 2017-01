Valor de mercado da Microsoft atinge US$ 500 bilhões

São Paulo – O valor de mercado da Microsoft atingiu 500 bilhões de dólares pela primeira vez desde 2000 nesta sexta-feira, após as ações da gigante de tecnologia reagem positivamente a outro resultado trimestral acima do esperado em Wall Street.

Os papéis da maior empresa de software do mundo avançaram mais de 2 por cento, no início do pregão, elevando para 510,37 bilhões de dólares o valor de mercado da companhia.

A última vez que a Microsoft atingiu esse patamar foi em março de 2000, durante o auge da bolha de internet, quando o grupo norte-americano chegou a valer pouco mais de 550 bilhões de dólares, de acordo com dados da Thomson Reuters.

Apesar da valorização, a Microsoft ainda fica atrás da Apple, com valor de mercado de cerca de 642 bilhões de dólares, e da dona do Google, a Alphabet, com pouco mais de 570 bilhões de dólares.

Na véspera, a Microsoft reportou lucro e receita trimestrais maiores que o previsto por analistas devido principalmente ao crescimento rápido dos negócios de computação em nuvem.

A empresa superou as previsões de Wall Street em sete dos últimos oito trimestres.

O presidente executivo da Microsoft, Satya Nadella, vem se esforçando para revigorar as operações da empresa desde que assumiu a liderança quase três anos atrás, ajudando a construir mais credibilidade em torno da companhia em serviços de nuvem.

Em fevereiro de 2014, quando Nadella assumiu o cargo, a ação da Microsoft operava em torno de 34 dólares e o valor de mercado da empresa era de cerca de 315 bilhões de dólares, conforme a Thomson Reuters.

Pelo menos 11 corretoras elevaram o preço-alvo do papel da Microsoft, elevando a média para 68,50 dólares, de 68 dólares.Dos 37 analistas que acompanham a ação, 27 atribuíam “compra” ou superior, oito apontavam “manutenção” e dois “venda”.