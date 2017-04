Vale vê preço do minério em torno de US$ 70/t neste ano

Rio de Janeiro – A diretoria da mineradora brasileira Vale calcula que os preços do minério de ferro aumentem significativamente em 2017 ante 2016, ficando em torno dos 70 dólares por tonelada na média, principalmente devido a um aumento da demanda por aço na China e com uma redução da oferta internacional da commodity, afirmou nesta quinta-feira o diretor-executivo de Ferrosos, Peter Poppinga.

Em teleconferência com analistas de mercado sobre os resultados no primeiro trimestre, o executivo da maior produtora global de minério de ferro explicou que a oferta nova do produto no mercado internacional será de cerca de 70 milhões de toneladas neste ano, ante 115 milhões de toneladas em 2016.