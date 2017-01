Unidas e Movida farão “duelo” de IPOs

São Paulo – Depois de a locadora de automóveis Movida anunciar a abertura de capital na BM&FBovespa no início desta semana, o mercado acreditava que a concorrente direta Unidas iria “segurar” a intenção de fazer o IPO.

No entanto, a empresa decidiu acelerar os planos para não ficar descapitalizada em relação à rival. Caso as duas operações saiam do papel pelo teto máximo de valor proposto, as ofertas poderão passar da marca de R$ 2 bilhões.

A Unidas informou que pretende captar em sua oferta inicial de ações até R$ 1,055 bilhão, considerando o teto da faixa indicativa de R$ 15,15 a R$ 18,71. A precificação da oferta está prevista para o dia 9 de fevereiro.

Já na Movida, a faixa de preço indicativo foi estabelecida entre R$ 8,90 e R$ 11,30. Assim, com a colocação de todos os lotes e considerando ainda o teto do intervalo proposto, o IPO poderá movimentar R$ 1,184 bilhão.

A precificação das ações no âmbito da oferta está marcada para o dia 6 do próximo mês.

A última vez que duas ofertas de empresas do mesmo setor ocorreu de forma concomitante foi em 2013, quando Anima e Ser Educacional abriram o capital.

“Em 2013, o mercado estava muito positivo e houve demanda por ambas as ofertas”, disse uma fonte de um banco de investimento.

Agora, a situação é outra: no ano passado, a BM&FBovespa viu uma única abertura de capital, a da empresa de medicina diagnóstica Alliar.

Uma segunda operação, da Tenda, braço de baixa renda da construtora Gafisa, acabou não se materializando por falta de demanda por investidores.

Já existem duas locadoras de veículos – Localiza e Locamérica – com ações em Bolsa. Como já há empresas do mesmo segmento listadas, os múltiplos das quatro empresas devem balizar as decisões do investidor.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.