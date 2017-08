União cobra BNDES e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

União cobra mais de R$ 100 bi do BNDES para acertar as contas. A equipe econômica vai pedir ao BNDES a devolução antecipada de mais cerca de R$ 100 bilhões de empréstimos de longo prazo que o Tesouro Nacional liberou ao banco de fomento desde 2009. O retorno desse dinheiro ao caixa da União ajudaria a fechar as contas, mas o banco não quer abrir mão dos recursos, afirma O Estado de S. Paulo.

Entidades patronais levam R$ 1 bi para “gerir” Sistema S. Segundo o Valor Econômico, apesar de já terem um orçamento próprio para sua gestão, as confederações nacionais e federações regionais de indústria e comércio receberam em 2016 quase R$ 1 bilhão em repasse de dinheiro público para fazer o que chamam de “administração superior” de Sesc, Senac, Sesi e Senai.

Receita cai e nova meta já fica “ousada”. O déficit primário do governo central somou R$ 20,152 bilhões no mês passado. No acumulado do ano, chega a R$ 76,277 bilhões e em 12 meses, a R$ 183,7 bilhões. Os resultados de julho e em 12 meses são os piores para esses períodos desde o início da série histórica do Tesouro, em 1997, publica o Valor Econômico.

Às vésperas de nova denúncia, Dilma usará aniversário do impeachment para atacar Temer. De acordo com a Folha de S. Paulo, Dilma aproveitará evento no Rio para bombardear o governo de Michel Temer e reverberar, às vésperas da nova denúncia de Rodrigo Janot contra o peemedebista, o discurso de que ele integra uma organização criminosa.

Maluf terá que devolver recursos a São Paulo por ação movida há 34 anos. Depois de 34 anos tramitando na Justiça, uma ação que pede a devolução de recursos ao Estado de SP e tem entre os réus o deputado Paulo Maluf (PP-SP) será executada, diz a Folha de S. Paulo. O próprio parlamentar, que foi governador de SP de 1979 a 1982, diz não se lembrar dela.

Política e mundo

Pré-acordo do Refis prevê desconto máximo de 90% nos juros. O pré-acordo do programa de parcelamento tributário de devedores da União prevê condições mais benéficas para um número maior de devedores.

Henrique Meirelles quer ser candidato a presidente. Segundo a fonte, o PSD é entusiasta da ideia de colocar Meirelles na cédula em 2018, mas tudo depende da recuperação da economia.

STF nega recurso e mantém com Moro citação a Lula na Odebrecht. A defesa do ex-presidente afirmava em recurso que o caso não tinha relação com a Lava Jato e pedia o envio à Justiça Federal em São Paulo.

Conselho da ONU condena lançamento de míssil da Coreia do Norte. O Conselho de Segurança disse que é de “importância vital” que a Coreia do Norte tome medidas concretas e imediatas para reduzir as tensões.

Trump Jr. prestará depoimento no Senado, diz TV americana. O comitê do Senado analisa acusações de interferência russa na eleição presidencial norte-americana de 2016.

Enquanto você desligou…

Governo não crê em necessidade de intervenção na Oi, diz fonte. No início de agosto, o presidente da Anatel, Juarez Quadros, já tinha afirmado que tinha ficado satisfeito com apresentação de executivos da companhia sobre a situação da operadora.

Solução para venda da Liquigás está em discussão, diz Parente. A superintendência-geral do Cade propôs a rejeição da venda, que faz parte do plano de desinvestimento da estatal. O tema ainda será julgado pelo Tribunal do conselho.

EUA investigam Uber por possível violação de leis contra suborno. A investigação preliminar é a mais recente de uma série de discussões legais envolvendo o Uber, enquanto a empresa espera que seu novo presidente-executivo assuma o comando da companhia.

Rossi desfaz parceria com Construtora Capital. A empresa informou que vai focar em seu processo de reestruturação e que não vai desembolsar recursos do caixa.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, sai o IGP-M de agosto e a relação da Dívida/PIB de julho. Nos Estados Unidos, sai a variação de empregos privados ADP de agosto e os estoques de petróleo da semana. Também sai o PMI Industrial de agosto na China.