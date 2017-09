Um ano após saída de Dilma, 8 em cada 10 ações tiveram ganhos

São Paulo — Há pouco mais de 365 dias, o país acompanhou de perto a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff. No dia 31 de agosto de 2016, Dilma deixou de vez o cargo dando lugar ao seu vice, o peemedebista Michel Temer.

Durante o primeiro ano de Temer como presidente de fato, não faltaram acontecimentos capazes de mexer com o humor do mercado financeiro: de mudanças na política econômica até incessantes denúncias de corrupção, passando, é claro, pelas reformas trabalhistas e da Previdência.

Para as ações negociadas na Bolsa, o período, em geral, não foi ruim. Um levantamento da provedora de informações financeiras Economatica, feito a pedido de EXAME, mostra que 82% dos papéis registraram ganhos durante o último ano. A pesquisa considerou as ações com volume financeiro médio diário superior a 1 milhão de reais.

A campeã em ganhos no último ano foi a Magazine Luiza. De agosto de 2016 a agosto de 2017, as ações acumularam alta de 843%. Em seguida, aparece a Bradespar, com ganhos de 170% e a Via Varejo, com 166%.

Empresa Ativo Retorno da ação de agosto de 2016 a agosto de 2017 1 Magazine Luiza MGLU3 843,4% 2 Bradespar BRAP4 170,0% 3 Via Varejo VVAR11 166,4% 4 Magnesita MAGG3 161,1% 5 Springs SGPS3 152,1% 6 Ferbasa FESA4 138,0% 7 Vale VALE5 134,5% 8 CSU CardSystem CARD3 118,7% 9 Vale VALE3 115,2% 10 Usiminas USIM5 98,6%

Na outra ponta da lista, aparecem os papéis da Gafisa. No acumulado do período, os papéis amargam queda de 47,9%. A Renova também viu suas ações desabarem (42,6%), assim como a PDG (34%).