Tudo o que você precisa saber sobre o mercado nesta sexta-feira

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (28).

As quentes do dia

Taxa de desemprego no primeiro trimestre bate recorde. Segundo o IBGE, já são 14,2 milhões de desempregados no país.

Greve geral interrompe serviços nas principais capitais do país. Nove centrais sindicais do país convocaram uma greve geral em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência. Em São Paulo, o transporte público estava praticamente paralisado. Veja como está a situação agora.

Política e mundo

Conflito com Coreia do Norte é possível, diz Trump. Em entrevista à Reuters, presidente dos Estados Unidos disse que adoraria “resolver as coisas diplomaticamente, mas é muito difícil.”

Nova fase da Lava Jato mira em advogado de Renan Calheiros. A ação desta sexta cumpre apenas mandados de busca e apreensão e tem sustentação em informações da delação premiada da Odebrecht. Um dos alvos de busca seria ligado ao senador Renan Calheiros (PMDB).

Enquanto você desligou…

Pão de Açúcar reverteu prejuízo. O grupo lucrou 215 milhões de reais no primeiro trimestre do ano. No ano passado, o prejuízo foi de 157 milhões de reais.

Smiles lucrou 32% mais no primeiro trimestre. De janeiro a março, a companhia teve lucro líquido de 156,3 milhões de reais, mais de 30% mais do que no mesmo período de 2016.

A TIM lucrou 132 milhões de reais de janeiro a março deste ano. O montante é 3,3% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.

Antiga Raia Drogasil aumentou o lucro em 17%. A RD, antiga Raia Drogasil, terminou o primeiro trimestre com lucro de 105,4 milhões de reais.

No primeiro trimestre, Cia Hering teve lucro de quase 38 milhões de reais. Crescimento das receitas da varejista está na casa dos 29%.

Fleury tem aumento de 82,6% no lucro. De janeiro a março, o lucro da rede foi de 81,5 milhões de reais.

Copasa lucra 149 milhões de reais. O valor é 66% maior do o registrado no primeiro tri de 2016.

Grendene vê lucro aumentar quase 20% no trimestre. Nos primeiros meses do ano, calçadista teve lucro líquido de 171,8 milhões de reais.

JSL tem prejuízo de 7 milhões de reais. Companhia diz que resultado do primeiro trimestre foi impactado pela desaceleração da economia no país.

Movida lucra 20,6 milhões de reais no primeiro tri. Valor é 56% maior do que no mesmo período de 2016.