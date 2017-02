Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (03) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Vale pode pagar mais dividendo em 2018. Se o plano de redução da dívida programado para 2017 funcionar, o próximo ano pode ser mais gordo para os acionistas. Tudo depende do preço do minério de ferro, estável desde novembro na faixa de US$ 80 por tonelada.

Braskem é contestada pela Petrobras nos EUA. A empresa questiona os termos do acordo que a Braskem fechou com o governo americano envolvendo sua participação na Lava Jato.

A chinesa Shangai Electric deve assumir linhas da Eletrosul no sul do país. Segundo o Valor Econômico, a transação deve ser fechada neste mês, e não envolve entrada de recursos no caixa da Eletrosul. A empresa só será desobrigada de investir R$ 3 bilhões nas obras.

Bancos terão que ajudar o país a crescer, segundo Luiz Carlos Tabuco, presidente do Bradesco. Em entrevista ao Estadão, ele afirmou que já enxerga a saída da crise, em um caminho “gradual e ritmado”.

Correios vão reduzir número de agências. Após quatro anos seguidos de prejuízo, a ideia é fundir agências em grandes centros urbanos de todos os estados.

Handbook pede recuperação judicial. A rede paulista de moda jovem tem uma dívida acumulada de R$ 62,6 milhões, pouco menor do que o faturamento total da empresa no ano passado, de R$ 62,8 milhões. Itaú, Bradesco, Santander e BB estão entre os maiores credores.

A Bolsa de Tóquio fechou quase estável, entre balanços positivos e preocupação com Trump. O Nikkei teve leve alta de 0,02%, a 18.918,20 pontos. Ao longo da semana, o índice acumulou desvalorização de 2,82%

Política e mundo

Temer recria ministérios e coloca Imbassahy no lugar de Geddel. O presidente também ampliou os poderes de Moreira Franco, que passa a comandar, como status de ministro e foro privilegiado, a recriada Secretaria-Geral da Presidência.

Novo ministro do STF terá perfil similar ao de Teori, diz Padilha. Com a definição da relatoria da Operação Lava Jato no STF, a indicação do novo ministro para a Corte deve ocorrer nos próximos dias.

Novas leis de Telecomunicações devem ser sancionadas até dia 20. Uma das principais alterações na legislação é a que permite que as concessões de telecomunicações sejam transformadas em autorizações.

Trump deve impor novas sanções ao Irã nesta sexta-feira. As restrições devem ser impostas a indivíduos, empresas e organizações militares, segundo as fontes.

Justiça do Rio nega mais dois pedidos de habeas corpus a Eike. O empresário está preso na cadeira pública Bangu 9, no complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio, após retornar ao Brasil na última segunda-feira.

Enquanto você desligou…

Amazon tem alta de 22,4% na receita do 4º trimestre. A maior varejista online do mundo informou que as vendas líquidas subiram para 43,74 bilhões de dólares no quarto trimestre ante 35,75 bilhões no mesmo período do ano anterior.

Dona do Snapchat pode levantar até US$ 3 bilhões em IPO. A Snap espera realizar o IPO em março, operação que pode avaliar a companhia como valendo entre 20 bilhões e 25 bilhões de dólares, disseram fontes próximas do assunto.

Odebrecht pagará compensação de US$ 184 milhões a República Dominicana por 8 anos. O procurador ressaltou que a assinatura do acordo econômico não paralisará as investigações.

Fitch: Petrobras dependerá de financiamento externo contra dívida. “Embora a Petrobras tenha reportado progresso muito positivo em seu plano de desinvestimento, atingir suas metas de desalavancagem de 2018 poderia ser desafiador”, afirma o comunicado.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o IPC calculado pela Fipe e a sondagem de serviços PMI do HSBC, ambos de janeiro. Nos Estados Unidos, é divulgada a taxa de desemprego e o relatório de pagamento médio por hora trabalhada do Departamento de Trabalho de janeiro.