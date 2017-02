Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (02) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Aécio negociou fraude em licitação, segundo delator. Benedicto Júnior, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, afirmou ter se encontrado com Aécio Neves para combinar fraude na licitação das obras da Cidade Administrativa, em Minas Gerais. A informação é da Folha de S.Paulo.

Analistas já preveem inflação abaixo da meta de 4,5% neste ano. Esta ainda não é a opinião majoritária no mercado, mas o número de apostas vem crescendo, segundo o Valor Econômico.

A CVM negou o pedido de Eike Batista de suspensão do processo da OGX. Os advogados queriam que a ação, que tem o empresário como único alvo, só fosse julgada após a decisão do processo da diretoria, que corre separado.

Já considerada empresa-modelo do setor elétrico, a Cemig tenta se reerguer. Enrolada com uma dívida tida como impagável e empacada num processo decisório devagar, quase parando, empresa estava se deteriorando a cada dia.

A Petrobras liderou o ranking das empresas que mais perderam valor em janeiro. A petroleira perdeu R$ 4,74 bilhões em valor de mercado. A Cielo aparece em seguida com perda de R$ 3,16 bilhões; a BRF perdeu R$ 3,02 bilhões.

A Galvão Engenharia está tentando, novamente, vender a BR-153. Em agonia financeira desde o início da Lava Jato, a empresa levou uma proposta firme de dois fundos europeus a Eliseu Padilha.

A Bolsa de Tóquio fechou em queda, após as críticas de Donald Trump ao câmbio japonês. O Nikkei perdeu 1,22%, a 18.914,58 pontos.

Política e mundo

Quem é Eunício Oliveira, o novo presidente do Senado. Deputado federal entre 1998 e 2010, o peemedebista está em seu primeiro mandato como senador. O novo presidente defendeu ontem a quebra de sigilo de todas as delações e uma relação de diálogo com o governo.

STF libera candidatura de Maia à reeleição na Câmara. Rodrigo Maia foi eleito presidente da Câmara em julho do ano passado, para um “mandato-tampão” para substituir Eduardo Cunha, após sua cassação. Em seguida, o parlamentar registrou sua candidatura.

STF deixa para hoje sorteio de novo relator da Lava Jato. O sorteio somente poderá ser feito após a efetivação do pedido feito pelo ministro Edson Fachin para ser transferido para a Segunda Turma, colegiado responsável pelos julgamento dos processos da Lava Jato.

Justiça nega habeas corpus para Eike Batista. O empresário, levado a Bangu 9 nesta segunda-feira, 30, terá que continuar preso pelo menos até o julgamento do mérito da questão.

Enquanto você desligou…

Facebook registra salto em lucro e receita no 4º trimestre. A receita da companhia subiu 51%, para US$ 8,81 bilhões no trimestre passado. O Facebook informou que seus usuários ativos mensais totalizaram 1,86 bilhão no fim do quarto trimestre de 2016, alta de 17% na comparação anual.

Oi confirma que vai discutir sobre conversão de dívida em ações. A empresa informou ainda que a LaPlace, que presta assessoria financeira à companhia, apresentou ao conselho alguns cenários desenvolvidos com base no retorno dado por credores para permitir a evolução das negociações.

GM vai dar férias coletivas a 2,2 mil em São José dos Campos. Segundo o sindicato, a medida atinge a produção dos veículos S10 e Trail Blazer e os setores Estamparia e Injetora.

Caixa vai baixar juros de empréstimo imobiliário de menor risco. Com cerca de 67% do mercado de financiamento habitacional, a Caixa tem buscado formas de incentivar o setor, fortemente afetado pela recessão no país.

Compra da Ale pela Ipiranga pode elevar preços, diz Cade. Essa alta nos preços dos combustíveis, acrescentou o órgão, ocorreria em função “do aumento do poder de mercado da Ipiranga e da elevação da possibilidade de atuação coordenada das empresas do setor”.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira ocorre a reunião do Banco Central da Inglaterra para a revisão das políticas monetárias. Nos Estados Unidos, saem os dados de pedidos de auxílio-desemprego e o índice de produtividade e custo da mão-de-obra. A china mostra seu PMI Manufatura de janeiro.