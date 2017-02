Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (01) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Empreiteira chinesa compromete prazo de Belo Monte. A Sepco já foi multada pela concessionária (formada pela State Grid e Eletrobras) em cerca de R$ 8 milhões pelo atraso das obras da linha de transmissão da hidrelétrica.

Crise amplia diferença de salário entre setor público e privado. Em 2015, os servidores públicos ganhavam em média 59,3% mais que um trabalhador assalariado; em 2016, a diferença subiu para 63,8%.

Consumidores já começam a pagar pelas indenizações a empresas de energia. A cobrança ainda não foi regulamentada pela Aneel, mas a Energisa, da Paraíba, já ganhou o direito de cobrar a mais na tarifa (o reajuste foi de 0,43%, mas, sem a indenização, a conta teria baixado 2,37%).

Sabesp vai propor um novo modelo de estrutura tarifária. Desde o fim da crise hídrica, a empresa vem pensando em um remanejamento. A ideia é diminuir o custo da água para o setor produtivo e o setor público.

As Bolsas da Ásia fecharam sem tendência definida. O Nikkei, do Japão, subiu 0,56%, a 19.148,08 pontos; a Bolsa de Hong Kong caiu 0,18%, a 23.318,39 pontos; a da Coreia do Sul ganhou 0,62%, a 2.080,48 pontos. A Bolsa da China continua fechada.

Política e mundo

Fachin está disposto a mudar para colegiado da Lava Jato. Nos bastidores, ministros defendem o nome de Fachin para ocupar a Segunda Turma, na cadeira que ficou vaga com a morte de Teori Zavascki.

Eike fica calado em depoimento na PF e só falará em juízo, segundo advogado. Eike Batista deixou as dependências da PF às 18h46, depois de ficar 4 horas no local. O advogado disse que ainda não há decisão da Justiça Federal sobre os pedidos de habeas corpus e de transferência para uma unidade de polícia em Benfica.

Ex-vice-ministro é preso por subornos da Odebrecht no Peru. Jorge Cuba é o 1º ex-funcionário peruano de alto escalão acusado de ser beneficiário do pagamento de subornos para entregar a concessão da Linha 1 do Metrô de Lima à construtora.

Refinarias da costa leste dos EUA aumentam compras de petróleo do Brasil. A aceleração das importações para a região ocorre no momento em que o único produtor latino-americano a aumentar sua produção busca mercados próximos para o petróleo do pré-sal.

Enquanto você desligou…

Lucro da Apple cai, mas iPhone 7 impulsiona receita. O lucro líquido caiu 2,6% (US$ 3,38 por ação) no primeiro trimestre fiscal, registrando US$ 17,9 bilhões ante US$ 18,36 bilhões do mesmo período em 2015.

Gol aprova empréstimo de US$ 50 milhões da Delta Air Lines. O empréstimo será incluído em um contrato de reembolso celebrado em 2015 entre a Gol, a Delta e o Citibank, que é o agente de garantia da operação.

Agenda do dia

Fevereiro começa nesta quarta-feira com o Índice de Commodities do Brasil e a Balança Comercial de janeiro. O IBGE divulga a pesquisa industrial mensal de dezembro e sai a Sondagem Industrial PMI de janeiro. Também sai o PMI Industrial da zona do euro.

Nos Estados Unidos, sai a sondagem de postos de trabalho no mercado privado, os gastos de construção e os estoques de petróleo. Também é o segundo dia da reunião do Federal Reserve, banco central americano.