Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

As quentes do dia

Governo teve aumento real de despesas. Os dados divulgados ontem pelo governo Temer apontavam para aumento nominal de 7,2% e queda real de 1,2%, mas não citavam que, na base de comparação estava o pagamento de R$ 55,6 bilhões aos bancos públicos referentes às “pedaladas fiscais” referentes a anos anteriores.

Saque do FGTS inativo pode aumentar o PIB em até 0,4 ponto percentual. A projeção foi feita pelos economistas do Santander, prevendo o saque de praticamente 100% do valor das contas inativas.

A CBMM, maior empresa de nióbio do mundo, lucrou R$ 1,7 bilhão no ano passado. A companhia, controlada pela família Moreira Salles, deveu o bom resultado ao câmbio.

A catarinense WEG vai substituir a Impsa em complexo eólico de Furnas. Segundo o Valor Econômico, a empresa vai fornecer equipamentos para o complexo de Itaguaçu, na Bahia.

A Bolsa de Tóquio e mercados menores da Ásia fecharam em baixa. O Nikkei caiu 1,69%, a 19.041,34 pontos; o sul-coreano Kospi recuou 0,77%, a 2.067,57 pontos. As Bolsas da China e de Hong Kong continuam fechadas devido ao feriado de ano novo.

Política e mundo

Janot recebe delações da Odebrecht após homologação. A partir de agora, o procurador começará a trabalhar nos pedidos de investigação contra os políticos e empresários que foram citados.

Governo deve incluir militares em reforma da Previdência. A proposta é definir a idade mínima de 65 anos, com algumas exceções, e o tempo de contribuição crescente para obter a aposentadoria.

Governo prepara liberação de venda de terras a estrangeiros. A liberação da aquisição de terras por estrangeiros é um dos meios que o governo quer usar para atrair investimentos externos no país.

Governo retoma projeto de participação estrangeira em aéreas. Com a proposta, o governo avalia que conseguirá contemplar a demanda de parlamentares por investimentos na aviação regional.

Trump substitui procuradora-geral Sally Yates. Ela se recusou a defender nos tribunais o veto a imigrantes e refugiados imposto pela Casa Branca.

Enquanto você desligou…

Lucro da Cielo cresce 18% no 4º tri, a R$1,06 bilhão. A receita líquida da companhia somou 3,1 bilhões de reais no trimestre, aumento de apenas 2,1%, refletindo em parte a queda de receitas de controladas no exterior, em função da desvalorização do dólar frente ao real.

Deutsche Bank é multado em quase US$ 630 milhões. O esquema de lavagem de dinheiro do banco sacava ilegalmente cerca de US$ 10 bilhões da Rússia, usando as sedes do banco de Moscou, Londres e Nova York, disseram as autoridades.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai a Sondagem Industrial da FGV, a Pnad Contínua e o Índice de Preços ao Produtor. Hoje a zona do euro divulga seu PIB do 4º trimestre e sua taxa de desemprego de dezembro. Nos Estados Unidos, sai a atividade industrial do país em janeiro, o custo da mão-de-obra e a confiança do consumidor. A China mostra sua Sondagem de Serviços e Industrial de janeiro.