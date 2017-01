Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Estaleiro da Odebrecht pede recuperação extrajudicial. O Enseada Paraguaçu, do qual a empreiteira é a principal sócia, tem adesão de cerca de 60% dos credores ao seu plano. A dívida envolvida no processo é de R$ 750 milhões.

Eike Batista está voltando para o Rio de Janeiro. Ele foi entrevistado no aeroporto John F. Kennedy e afirmou que “está na hora de passar as coisas a limpo”. O empresário será detido assim que pisar no Brasil.

Demissões na Eletrobras devem custar R$ 2,5 bilhões. A empresa pretende reduzir em 5 mil o número de funcionários, com planos de demissão voluntária e incentivo à aposentadoria.

Maiores bancos privados do país unem forças para evitar quebra de empresas. As instituições estão preocupadas de que a onda de recuperações judiciais afete ainda mais seus resultados e crie um efeito cascata no país.

Após rotativo, governo agora pressiona bancos por corte de juros no cheque especial. A Febraban está tentando negociar um corte que não afete a rentabilidade dos associados.

A Bolsa de Tóquio fechou em queda, após três altas seguidas. O Nikkei caiu 0,51%, a 19.368,85 pontos. Outros grandes mercados da Ásia, como os da China, não operaram devido a feriados locais.

Política e mundo

1ª semana de Trump é marcada por oposição a medidas de Obama. As medidas de Trump também fizeram com que os investidores voltassem a optar pelo risco – o que impulsionou o mercado acionário americano.

Governo quer privatizar operação da transposição do São Francisco. O presidente Michel Temer vai visitar o projeto nesta segunda-feira para abrir a terceira das seis estações de bombeamento, que levarão água ao rio.

S&P diz que atividade econômica está melhorando nas Américas. A agência afirmou que os dados americanos continuam a apontar uma recuperação do crescimento do país e que, na América Latina, as economias do Brasil e da Argentina estão “saindo lentamente de suas respectivas recessões”.

Crescimento dos EUA decepciona planos de Trump. A maior economia do mundo cresceu apenas 1,6% no ano passado, contra 2,5% do ano anterior, segundo dados oficiais revelados na sexta-feira (27).

Enquanto você desligou…

Conselho da Braskem aprova compra da Cetrel por R$610 mi. A compra envolve a totalidade das ações detidas pela Odebrecht Utilities na Cetrel, que representa 63,7% do seu capital.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, o Banco Central divulga o Boletim Focus e a FGV, o IGP-M. Também sai o resultado primário do Governo Central.