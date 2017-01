Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

UBS está interessado na brasileira Consenso. Desde o fim de 2015, o UBS mantém conversas com a gestora brasileira, que administra R$ 21 bilhões de 146 famílias brasileiras.

Família Amaro fica só com 3% da Latam. Os herdeiros do fundador da TAM venderam o equivalente a 2,2% de sua fatia na empresa em leilão na Bolsa ed Santiago, por US$ 110 milhões.

CCR quer captar R$ 3,5 bilhões em oferta de ações. O objetivo é financiar uma nova rodada de investimentos. Nenhum dos principais sócios do grupo (Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Soares Penido) avalia vender suas ações.

A partir de 3 de abril, cartão de crédito só pode cobrar rotativo por 30 dias. Pelas novas regras, os clientes só podem ficar no rotativo até a data de liquidação da próxima fatura. A medida é uma tentativa de baixar os juros do cartão.

Governo vai refazer o código de mineração. O Ministério de Minas e Energia quer retirar da Câmara o projeto de lei do governo Dilma, enviado em 2013, e fatiar a proposta em outras três, para facilitar a tramitação.

Governo bloqueia 8.400 concessões de seguro-desemprego suspeitos de fraudes. Os pagamentos totalizam R$ 51 milhões, segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.

Política e mundo

Políticos temem turbulências após operação da PF contra Eike. Segundo parlamentares, a apreensão do meio político é que “se for apertado, Eike decida falar tudo o que sabe e delate muita gente”.

Delação da Odebrecht pode duplicar investigados na Lava Jato. A declaração foi dada pelo procurador da República Deltan Dallagnol, encarregado da operação Lava Jato no Ministério Público Federal.

Meta de Trump de crescimento de 4% ao ano é difícil de cumprir. A primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre, que sai nesta sexta-feira, mostrará quão distante o objetivo do novo presidente está.

Enquanto você desligou…

OMC: acordo global de US$1 tri está prestes a entrar em vigor. O Acordo de Facilitação de Comércio vai ter um impacto importante para os países mais pobres, porque ele padroniza e simplifica procedimentos alfandegários, cortando tempo, custos e complexidades da passagem de bens pela fronteiras.

Lucro líquido da Alphabet fica em US$ 5,33 bi no 4º trimestre. Os ganhos foram impulsionados por uma sustentada migração para dispositivos móveis, mas ainda ficou aquém das expectativas do mercado.

Lucro líquido da Microsoft sobe a US$ 5,2 bi no 2º tri fiscal. A receita alcançou US$ 24,090 bilhões, de US$ 23,796 bilhões no mesmo período do ano anterior.

Lucro líquido da Intel fica em US$ 3,6 bilhões no 4º trimestre. A receita somou US$ 16,37 bilhões, impulsionada pelas vendas de chips para computadores.

Braskem pagará US$ 632 mi por caso de corrupção nos EUA. De acordo com o último memorando dos procuradores nova-iorquinos, a Braskem conspirou entre 2002 e 2014 para pagar subornos a funcionários e dirigentes políticos do Brasil a fim de conseguir e reter contratos no país.

Citigroup paga multa de US$ 18 mi por cobrança indevida. A SEC afirma que pelo menos 60 mil clientes receberam cobranças excessivas de cerca de US$ 18 milhões em taxas.

Petrobras reduz preço do diesel e da gasolina a partir de amanhã. A redução no preço do diesel nas refinarias será de 5,1%, em média, e da gasolina, 1,4%, em média.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, a FGV divulga o Custo da Construção de janeiro e também sai a Confiança do Consumidor. Nos Estados Unidos, sai o PIB do 4º trimestre e a Confiança do Consumidor.