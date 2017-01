Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Eike Batista foi alvo de mandado de prisão na Lava Jato. A Polícia Federal foi até a casa do empresário, mas ele não estava. Os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão.

Bovespa vai excluir ações de 16 empresas do pregão. O anúncio deve ser feito hoje, e a medida é justificada por atraso na entrega de demonstrações financeiras, falta de escriturador, preço abaixo de R$ 1 e atraso no pagamento de anuidade.

Marfrig retoma projeto de IPO da Keystone. A subsidiária é uma das maiores fornecedoras de carne processada para a rede McDonald’s, e o IPO pode reduzir o endividamento do grupo.

Reservas da Petrobras voltaram ao nível de 2001. O corte de investimentos da empresa em exploração derrubou as reservas provadas em 8% no ano passado, para 9,672 bilhões de barris de óleo equivalente.

O governo do RS terá que privatizar o Banrisul para equilibrar as contas. Fontes do governo disseram ao Valor Econômico que as demais empresas listadas por Henrique Meirelles na reunião sobre a ajuda federal não serão suficientes para resolver o rombo fiscal do estado.

A Bolsa de Tóquio fechou em alta pelo segundo dia seguido. O Nikkei subiu 1,81%, a 19.402,39 pontos, por expectativas de um novo recorde nas Bolsas norte-americanas.

Política e mundo

Mudanças trabalhistas de Temer são ilegais, diz procurador. Atualizar as leis trabalhistas para permitir a terceirização e mais flexibilidade nos contratos e nas horas de trabalho é parte do plano de Temer para reduzir os custos empresariais.

França registra 1ª queda anual do desemprego desde 2007. Apesar do aumento em dezembro, o número de desempregados caiu em 107.400 pessoas (-3,0%) no ano passado, “após oito anos consecutivos de alta”.

Enquanto você desligou…

Investidores internacionais processam Petrobras na Holanda. O alvo do processo são perdas registradas na Bovespa e outros mercados relacionados, como o Latibex, em Madri, além de alguns títulos emitidos em euro, libras e dólares pela subsidiária Petrobras Global Finance.

Ilhas Cayman bloqueiam US$ 63 milhões de Eike Batista. A juíza afirmou que havia provas de que Eike Batista tentou dissolver suas empresas nos meses prévios à sua declaração de quebra, em outubro de 2013, porque sabia que o colapso seria iminente.

Microsoft vence caso de apreensão de emails no exterior. A Microsoft foi tida como a primeira empresa dos EUA a desafiar um mandado de busca doméstica de dados armazenados fora do país.

Oi pode sofrer intervenção sem dinheiro público. Segundo o ministro Kassab: “É uma decisão que pertence ao mercado e espero que essa solução exista. Não existindo, caberá ao governo, através da Anatel, fazer a intervenção”.

Reservas provadas da Petrobras fecham 2016 em 12,5 bi de barris. A queda de 5,8% se deve em parte a desinvestimentos que proporcionaram a monetização antecipada de 153 milhões de boe e a produção de 925 milhões de boe no ano passado.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, o Banco Central divulga relatório de Política Monetária e Operações de Crédito. No cenário internacional, o Reino Unido divulga seu PIB do 4º trimestre. Nos Estados Unidos, saem os números de novos pedidos de seguro-desemprego e vendas de casas novas.