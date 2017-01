Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Grupo de hackers roubou dados de 29 mil clientes da XP Investimentos. Eles agora estão divulgando o crime aos investidores para tentar pressionar o dono da empresa a pagar R$ 22,5 milhões em bitcoins.

Família deve deixar a gestão da Odebrecht. Em uma estratégia para sobreviver à Lava Jato, a família que dá nome ao conglomerado vai sair de cena. Após o fim do mandato de Emílio Odebrecht, só profissionais indicados pelos donos vão fazer parte dos conselhos e da administração.

O Safra vai liderar uma ação coletiva contra a Samarco nos Estados Unidos. O banco, que alega ter perdido US$ 64,9 milhões com os títulos da Samarco, vai tentar ressarcir as perdas sofridas entre 2012 e 2014.

Governo prepara mudanças nas regras dos compulsórios. O Banco Central deve anunciar nos próximos dias a simplificação das regras para o dinheiro que os bancos são obrigados a depositar no próprio BC, sem remuneração.

Reajustes salariais devem voltar a superar a inflação neste ano. Nos últimos meses, o número de categorias que não tiveram aumento real de salário recuou, segundo dados da Fipe, e a avaliação dos economistas é a de que o pior momento já passou.

A Bolsa de Tóquio caiu pelo segundo dia seguido, depois que Trump decretou a saída dos EUA do acordo de parceria transpacífica (TPP). O Nikkei caiu 0,55%, encerrando o dia a 18.787,99 pontos.

Política e mundo

Cármen Lúcia começa consultas a ministros e PGR sobre Lava Jato. Ela precisará decidir quem vai herdar a investigação, que ficava a cargo do ministro Teori Zavascki, morto na semana passada em um acidente de avião. Segundo fontes, a escolha do novo relator da Lava Jato influenciará indicação de Temer.

Novas regras de seguro-desemprego deixam 1,1 milhão sem benefício. As normas mais rigorosas do seguro-desemprego geraram uma economia de R$ 3,8 bilhões no ano passado, informou na segunda-feira, 23, o Ministério do Trabalho.

Enquanto você desligou…

State Grid fecha contrato de compra da CPFL por R$ 14,19 bilhões. Fazem parte do negócio 556.164.817 ações ON da CPFL Energia, que representam aproximadamente 54,64% do capital total da companhia.

Resultado trimestral do Yahoo supera previsões de analistas. Os resultados operacionais do trimestre, com um ganho de 15% na receita de um ano antes, pareciam dar alguma justificação tardia à estratégia da presidente Marissa Mayer.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai o IPC semanal da Fipe e a nota do Setor Externo do Banco Central. A zona do Euro divulga seu PMI de serviços e manufatura. Nos Estados Unidos, também sai o PMI Manufatura, assim como o índice de manufatura do Fed de Richmond. O país também mostra a venda de casas já existentes em dezembro.