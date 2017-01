Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

O desemprego no Brasil é quase o dobro do que indicam os dados oficiais. Um estudo aprofundado do Credit Suisse leva em conta pessoas que fazem bico, que trabalham menos do que poderiam ou que desistiram de procurar emprego, e mostra que, por este critério, a taxa sobe muito.

Na crise, empresas oferecem salários menores e regime de trabalho frágil. Segundo a Folha, os contratados com carteira assinada na crise estão recebendo, em média, 21% menos que os demitidos da mesma ocupação.

As multinacionais de petróleo estão voltando a investir no Brasil. Recuperação dos preços está fazendo as estrangeiras voltarem a fazer planos de exploração da commodity no Brasil.

Andrade Gutierrez recebe dividendo recorde em 2016 e ganha alívio no caixa. Os negócios de concessão da empresa pagaram R$ 740 milhões ao grupo, mais do que o dobro dos R$ 366 milhões de 2015.

Em crise, a Isolux está tentando vender ativos no país. A empresa, que enfrenta um processo de recuperação extrajudicial, tenta convencer a Aneel de que a venda de linhas de transmissão atradadas está avançada.

A Bolsa de Tóquio fechou em queda, diante de sinalizações de Trump sobre um possível viés protecionista. O Nikkei perdeu 1,29%, encerrando o dia a 18.891,03 pontos.

Política e mundo

Ives Gandra Filho, presidente do TST, e Heleno Torres, professor da USP, são os nomes mais cotados para substituir Teori no STF. Michel Temer deve aguardar a indicação da nova relatoria dos processos da Lava Jato antes de sugerir um nome.

Trump quer renegociar Nafta com México e Canadá em breve. Durante a campanha, presidente prometeu que negociaria proposta mais vantajosa para os EUA.

Inflação na Venezuela chega a 800% e PIB recua quase 19% em 2016. O governo de Maduro diz que a atual situação econômica do país é culpa de uma “guerra econômica” liderada por adversários políticos com a ajuda dos EUA.

Enquanto vocês desligou…

Apple entra com processo de US$1 bi contra Qualcomm. A Apple acusa a Qualcomm de ter cobrado valores excessivos por chips e por recusar descontos prometidos de cerca de US$ 1 bi na compra de processadores.

República Dominicana receberá US$ 184 mi da Odebrecht. O procurador informou também que a Direção de Contratações Públicas do Estado dominicano inabilitou a construtora nos processos de concessão em obras públicas.

Itaú Unibanco adia aquisição de CorpBanca na Colômbia para 2022. A fusão da unidade chilena do Itaú Unibanco com o chileno CorpBanca foi anunciada como concluída em abril do ano passado.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, o Banco Central divulga o Boletim Focus e o Ministério do Desenvolvimento, a balança comercial semanal. Também sai o IPC(S) da FGV.