Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

A Heineken confirmou que está negociando a compra dos ativos da Kirin no Brasil. A informação tinha sido adiantada pela coluna Primeiro Lugar, da revista EXAME. A empresa disse que o negócio ainda não foi fechado.

A Usiminas vai iniciar um processo de arbitragem contra a Sumitomo. A empresa japonesa votou contra uma redução de capital da subsidiária de mineração, a Musa, que estava prevista no acordo com credores.

Grupos concorrentes podem unir forças e assumir recuperação da Oi. O grupo é formado por executivos e fundos e estaria conversando com o Elliott e com o empresário egípcio Naguib Sawiris sobre uma possível associação.

Chesf quer vender ativos para reequilibrar despesas. Subsidiária da Eletrobras tem um projeto de investimentos de R$ 2 bilhões em 2017, mas quer se desfazer de parte deles para não comprometer o caixa.

O Carrefour deve antecipar a troca de presidência global. O processo de sucessão já estaria em andamento, e a troca deve ser anunciada ainda neste ano, segundo o Valor Econômico.

A Bolsa de Tóquio teve a terceira alta seguida nesta sexta, antes da posse de Trump. O Nikkei subiu 0,34%, a 19.137,91 pontos. Na semana, o índice acumulou queda de 0,77%.

O PIB da China cresceu 6,8% no quarto trimestre em relação ao ano anterior. No acumulado de 2016, a economia asiática avançou 6,7%, o menor ritmo dos últimos 26 anos, mas ainda dentro da meta do governo.

Política e mundo

Teori Zavascki morre em acidente de avião em Paraty. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) em Angra dos Reis abriram inquéritos para apurar as causas do acidente aéreo. Teori tinha 68 anos e era ministro do Supremo desde 29 de novembro de 2012, quando foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT). O presidente Temer decretou luto de três dias.

Bom advogado tem que ler obras de Teori, diz ex-aluno sobre Teori

O que acontece com a operação Lava Jato após morte de Teori?

Secretaria de Saúde de MG confirma 23 mortes por febre amarela. Trata-se da maior epidemia de febre amarela registrada em Minas Gerais, segundo a secretaria.

Confira os detalhes da posse de Donald Trump hoje. As estimativas iniciais de custo estão entre 175 milhões e 200 milhões de dólares, um valor que inclui os bailes e festas oficiais, a cerimônia pública e o enorme contingente de segurança.

Enquanto você desligou…

Dono do hotel Emiliano morreu com Teori em acidente aéreo. Carlos Alberto Figueiras e o ministro, segundo o colunista Lauro Jardim do O Globo, eram grandes amigos e Carlos estaria acompanhando o relator, que estava de férias, de São Paulo a Paraty.

Uber vai pagar US$20 mi em acordo com governo dos EUA. Segundo as acusações, a empresa exagerou nas promessas de rendimentos de motoristas e minimizou os custos deles com os veículos.

American Express tem lucro líquido de US$ 825 milhões no 4º trimestre. As receitas da empresa recuaram 4,4% para US$ 8,02 bilhões. Para 2017, a companhia espera ganhos de US$ 5,60 a US$ 5,80 por ação.

Lucro líquido da IBM avança a US$ 4,5 bilhões no 4º trimestre. A companhia registrou, no entanto, o 19º trimestre consecutivo de queda nas receitas no mesmo período, para US$ 21.77 bilhões.

Federação de petroleiros aceita proposta de acordo da Petrobras. A estatal havia proposto reajustar as tabelas salariais em 8,57%, retroativos a setembro de 2016, caso os empregados concordassem com a redução facultativa da jornada de trabalho a partir de abril.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, Donald Trump toma posse como o 45º presidente dos Estados Unidos. Enquanto isso, na China, sai a produção industrial e vendas de varejo de dezembro, assim como o PIB do 4º trimestre.