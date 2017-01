Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Temer recua e já estuda restringir os saques do FGTS. Um mês depois de anunciar a liberação do saque das contas inativas, o governo analisou os números e descobriu que 2% destas contas concentram um montante muito expressivo do total de recursos.

A Heineken pode estar perto de comprar o grupo Schincariol. Conforme adiantado pela coluna Primeiro Lugar, de EXAME, a holandesa fez uma proposta em dezembro e a Kirin, dona da Schin e da Devassa, ficou de dar uma resposta em janeiro.

A Andrade Gutierrez e a UTC firmaram acordos com o Cade admitindo a participação em esquemas da Lava Jato. As duas empresas vão pagar, no total, R$ 195,16 bilhões pelo acordo, e concordaram em colaborar com as investigações.

As vendas do grupo Carrefour subiram 3,9%, com a ajuda do Brasil. O resultado ficou levemente acima do esperado por analistas.

Presos fazem nova rebelião no interior do Rio Grande do Norte. O motim foi um protesto contra a transferência de detentos. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, um detento foi morto e sete ficaram feridos.

A Bolsa de Tóquio teve a segunda alta seguida após a fala da presidente do Fed. O Nikkei subiu 0,94%, a 19.072,25 pontos. Janet Yellen disse que demorar muito para subir os juros pode levar a uma “desagradável surpresa” na forma de inflação.

Política e mundo

Orçamento do plano de segurança vira batata quente do governo. O projeto, apresentado às pressas diante da crise nos presídios, permanece com lacunas e perguntas sem respostas.

Estado do Rio tem 19 cidades com calamidade financeira decretada. Assim como Rio, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, essas cidades publicaram decreto para declarar a calamidade.

Yellen diz que seguirá de perto novas políticas econômicas. A chair do Federal Reserve disse que vai levá-las em consideração nas suas projeções e nas decisões futuras sobre a taxa de juros. Ela também afirmou que “faz sentido” para o banco elevar gradualmente as taxas de juros diante dos resultados econômicos dos EUA.

Em Davos, Meirelles pede maior abertura econômica e diz não temer Trump. Para o ministro, Trump também não será um problema para o Brasil, já que o país não é um grande exportador de produtos manufaturados para os EUA. Ele também reconheceu que o Brasil ainda tem uma economia fechada.

Homem mais rico da China adverte Trump contra protecionismo. A China e seus milhões de espectadores são o futuro do mundo do cinema, disse Wang durante uma sessão do Fórum Econômico Mundial, em Davos.

Enquanto você desligou…

Lucro líquido da Netflix avança no 4º tri e supera expectativa. Com um forte crescimentos nos assinantes no 4º trimestre, o serviço de streaming atingiu o marco de 19 milhões de membros. O resultado fez com que o lucro líquida da Netflix subisse para US$ 67 milhões, ou US$ 0,15 por ação.

Após protestos, pedágio é eliminado em estrada feita pela Odebrecht no Peru. A Odebrecht, investigada por pagar subornos em troca de licitações de obras, ganhou a concessão para reformar e administrar 115 quilômetros das principais estradas de Lima.

Corte rejeita pedido de prisão preventiva de chefe da Samsung. A decisão do Tribunal Central de Seul deve ser um grande alívio para o maior conglomerado do país e para Jay Y. Lee.

Ministério Público dominicano faz buscas escritórios da Odebrecht. Agentes da Polícia Nacional ocuparam as instalações da empresa, além de proibirem a entrada a outros escritórios localizados em um edifício do centro da capital Santo Domingo.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, a FGV divulga a 2ª prévia do IGP-M de janeiro e também sai o IPCA-15. Os Estados Unidos têm o número de novos pedidos de auxílio-desemprego, os estoques de petróleo e a atividade industrial do Fed da Filadélfia.