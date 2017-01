Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Novo acordo de acionistas deve unificar ações da Vale. A proposta, segundo o Valor Econômico, é transformar as todas as ações, preferenciais e ordinárias, em ações ordinárias com direito a voto.

Odebrecht é expulsa de cúpula empresarial no Panamá. Empresários afirmaram que vão colaborar com o Ministério Público do país nas investigações contra a empreiteira, após a revelação do pagamento de propina em mais de 12 países.

A Bolsa de Tóquio fechou em alta após duas quedas seguidas. O Nikkei subiu 0,43%, a 18.894,37 pontos, em uma sessão volátil devido às incertezas quanto à política de Donald Trump.

Política e mundo

Delação da Odebrecht deve vir a público em fevereiro. A divulgação dos relatos de 77 delatores ligados à empresa causa apreensão no mundo político, que deve ser diretamente atingido pelas investigações.

Adversários de Maia na Câmara querem audiência com Cármen Lúcia. Eles querem tratar do mandado de segurança do deputado André Figueiredo (PDT-CE), que busca impedir a candidatura de Maia a um novo mandato. E no Senado, o PMDB enfrenta racha interna por vagas na Mesa Diretora.

Governo do Rio espera fechar empréstimo de até R$20 bi com aval federal. Além do empréstimo, o Rio de Janeiro pleiteia ficar livre do pagamento do serviço da dívida com a União por três anos.

Assessor de Trump garante que EUA não querem guerra comercial. Scaramucci previu um discurso de posse “histórico” de Trump na próxima sexta-feira, um pronunciamento que será muito ao estilo de Ronald Reagan. Mesmo assim, o magnata assumirá como o presidente de menor popularidade em 40 anos.

Companhias dos EUA reduzem planos de investimento na China. A pesquisa anual dos membros da Câmara Americana de Comércio na China mostrou que a porcentagem de companhias que veem a China como um de seus três principais alvos de investimento caiu para 56%.

Enquanto você desligou…

Rolls Royce pagará R$ 81 mi à Petrobras após acordo com MPF. Com o acordo, a empresa admite a culpa pelas prática e deverá pagar R$ 81.183.700 à Petrobras, de forma a devolver o prejuízo causado à estatal.

Petrobras abre programa interno para readequar força de trabalho. A petroleira ofereceu mais de 500 oportunidades de transferências internas, por meio de uma nova etapa de seu programa chamado Mobiliza.

Deutsche Bank assina acordo de US$7,2 bi com os EUA por título hipotecários. O banco pagará uma multa civil de 3,1 bilhões de dólares e dará 4,1 bilhões de dólares em benefícios aos proprietários, mutuários e comunidades prejudicados por suas práticas.

Minerva desiste de comprar frigorífico Frisa. Segundo a empresa, que investiria R$ 205 milhões na operação, foi considerado extinto o contrato, “por não terem sido satisfeitas, pelos vendedores, todas as condições precedentes avençadas entre as partes”.

Vendas da Cyrela crescem 29% no 4º tri e lançamentos disparam. Segundo afirmou a companhia, das vendas realizadas no período, 42% foram de estoques e 58%, de lançamentos.

Syngenta não vê necessidade de venda da Adama para fusão. A ChemChina e Syngenta estão trabalhando para finalizar acordos com reguladores nos Estados Unidos e na União Europeia sobre a fusão de 43 bilhões de dólares.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, sai o fluxo cambial do Banco Central e a Fipe divulga o IPC. Nos Estados Unidos, também sai o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de dezembro, assim como a produção industrial e a capacidade industrial. O FED ainda divulga o seu Livro Bege de dezembro.