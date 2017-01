Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

As fabricantes de lentes de óculos Essilor e Luxottica anunciaram uma fusão, criando uma gigante do setor de US$ 49,16 bilhões. A italiana Luxottica, dona da Ray Ban, será a líder da nova empresa, segundo o Wall Street Journal. Leonardo Del Vecchio será o novo CEO, e o francês Hubert Sagnières será vice.

Quatro bancos concentram 72,4% de todos os ativos do país. A concentração no setor bancário atingiu níveis recordes após as compras dos últimos anos, segundo dados do Banco Central. Banco do Brasil, Itaú, Caixa e Bradesco têm 72,4% dos ativos totais das instituições financeiras.

Este ano será o dos carros elétricos “populares” – mas não para o Brasil. De 2017 a 2020, praticamente todas as grandes montadoras vão lançar um modelo ou relançar uma versão existente com mais autonomia e na faixa dos US$ 30 mil.

Usinas de açúcar brasileiras entram no radar de estrangeiros. Conglomerados de países emergentes e fundos de investimento estão conversando com usinas brasileiras com problemas financeiros para adquiri-las.

As oito pessoas mais ricas do mundo têm fortuna equivalente à renda de 50% dos mais pobres. Segundo a Oxfam, os novos dados disponíveis, sobretudo da China e da Índia, permitem afirmar que “a lacuna entre ricos e pobres é muito maior do que se temia”.

A Bolsa de Tóquio fechou em queda, por cautela antes da posse de Trump. O Nikkei perdeu 1%, para 19.095,24 pontos.

Política e mundo

O governo de São Paulo “exportou” o PCC para outros estados. A transferência de presos fez com que o índice de membros da facção de fora do estado subisse de 26% para 64% em dois anos.

Em Davos, Meirelles acenará com retomada do crescimento. De acordo com fonte da Fazenda, o ministro fará uma apresentação sobre as perspectivas de crescimento do Brasil neste e nos próximos anos, além de se reunir com investidores estrangeiros.

Congresso dos EUA aprova 1º passo legislativo para derrubar “Obamacare”. Esse é o sinal verde a vários de seus comitês para que comecem a preparar a legislação que desmantelará o “Obamacare”, uma das principais promessas eleitorais de Trump.

Assad é ligado a ataques químicos na Síria pela primeira vez. Uma lista foi produzida com indivíduos que os investigadores associaram a uma série de ataques com bomba de cloro em 2014 e 2015, incluindo Assad, Maher, o seu irmão mais novo, e outras figuras importantes.

Enquanto você desligou…

Correios derrubam liminar que afastou 6 vice-presidentes. O juiz concedeu a limar por entender, segundo ele, que há risco de dano ao interesse público e ao patrimônio da empresa pelo descumprimento da norma.

Petrobras agenda nova reunião para negociação de acordo coletivo. A FUP disse que encaminhou uma lista de demandas para o fechamento do termo, que incluem a prorrogação do atual acordo coletivo até o fim de agosto de 2018 e a reposição da inflação.

Prazo para Samarco, Vale e BHP depositarem R$ 1,2 bi é prorrogado. O valor deve se somar a R$ 800 mil já depositados para futuras ações de recuperação e reparação dos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem em Mariana (MG).

Banco do Nordeste anuncia fechamento de 19 agências. O banco controlado pelo governo federal afirmou que a medidas ocorre em “resposta a um cenário cada vez mais desafiador, no qual se exige a melhoria contínua da produtividade e da eficiência das instituições”.

Depois da Toyota, Donald Trump ameaçou a BMW com impostos maiores se a empresa construir fábrica no México. “Diria à BMW que esqueça se querem construir uma fábrica no México e querem vender carros nos Estados Unidos sem uma taxa de 35%”, afirmou.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, o Banco Central divulga o Boletim Focus e o Ministério do Desenvolvimento, a balança comercial. Também sai o IPC-S da FGV. Nos Estados Unidos, os mercado estão fechados pelo feriado do dia de Martin Luther King Jr.