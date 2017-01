Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Lírio Parisotto já tem 1% da Braskem. Segundo o jornal o Estado de S. Paulo, o investidor usou o fundo Geração L Par para voltar a aumentar sua exposição à petroquímica. O retorno ocorre 10 anos após o 1º investimento.

Brasil é líder em ranking de propina nos Estados Unidos. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o país é citado por empresas globais investigadas nos Estados Unidos sob suspeita de pagar propina no exterior. A China ficou em segundo lugar e, em terceiro, está o Iraque.

Governo já prepara nova Taxa de Juros de Longo Prazo. Segundo o jornal Valor Econômico, a equipe de Temer prepara alteração na fórmula da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), usada nos empréstimos concedidos pelo BNDES. O intuito é diminuir o subsídio e pôr a taxa a valores de mercado.

Procuradoria decidirá neste fim de semana se prenderá herdeiro da Samsung. Lee Jae-yong foi interrogado durante 22 horas como suspeito de suborno no caso da “Rasputina”.

Política e mundo

Lula: ainda não sou candidato, o PT que precisa me lançar. Durante sua fala em congresso, o ex-presidente deu sinais discretos de que pretende ser candidato à presidência nas eleições do próximo ano.

Temer diz que juros devem cair para um dígito “em breve”. “Os juros muito altos dificultam investimentos. Eles caíram 0,75 ponto ontem e devem continuar caindo”, comentou.

Índice de insatisfação social no Brasil é um dos que mais crescem. Se no mundo essa taxa aumentou em média 0,7 pontos, numa escala de zero a cem, no Brasil o salto foi de 5,5 pontos, segundo a OIT.

EUA encerram política de residência permanente para cubanos. A medida põe fim à política adotada em 1995 e que devolve a Cuba os cubanos interceptados no mar (“pés molhados”), mas admite nos EUA os que conseguem tocar terra (“pés secos”).

Enquanto você desligou…

A cada 3 novos desempregados no mundo em 2017, um será brasileiro. A OIT estima que, entre 2016 e 2017, o exército de desempregados no planeta aumentará em 3,4 milhões.

Santander anuncia queda de 5% a 10% nas taxas de juros. Os clientes que contratarem financiamentos em qualquer canal de atendimento do Santander a partir de sexta-feira, 13, já terão acesso às novas taxas.

Lava Jato denuncia executivo da empresa Decal por propina. Ele foi acusado pela prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em razão do pagamento de vantagens indevidas para obter a renovação do contrato entre a Decal e a Petrobras.

Argentina fechará empréstimo de US$ 6 bi com seis bancos. Entres os bancos está o Santander, BBVA Frances, Citibank, Deutsche Bank, HSBC e JP Morgan.

Chinesa Xiaomi almeja vendas de US$14,5 bi em 2017. No ano passado, a empresa viu a competição aumentar com os compatriotas Huawei, Oppo e Vivo, enquanto o crescimento no mercado global de smartphones estagnou.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, o Banco Central anuncia o ICB-Br de novembro. Nos Estados Unidos, saem os índices de preços no atacado e as vendas do varejo de dezembro, além das vendas e estoques da indústria de novembro.