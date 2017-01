Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

JBS busca exclusividade no McDonald’s. De acordo com o jornal Valor Econômico, a empresa dos irmãos Batista e dona da marca Friboi pode desbancar a BRF e se tornar fornecedora exclusiva de hambúrguer para a rede McDonald’s no país. Hoje as duas empresas fornecem a carne servida no Big Mac, lanche mais famoso da rede de fast food.

Justiça afasta seis vice-presidentes dos Correios. Uma ação civil pública questionava a escolha dos membros da diretoria executiva da estatal, que que a estatal estava fazendo contratações a peso de ouro, mesmo com o programa de demissões voluntárias (PDV) em andamento.

Petrobras pode valorizar 35% na Bolsa este ano, diz Santander. O banco recomenda a compra dos papéis ordinários da estatal e afirma que este ano será importante para a companhia.

Estrangeiro poderá ter 100% do capital de empresa aérea. Segundo o jornal Valor Econômico, Temer vai acabar, por meio de medida provisória, com as restrições à participação de empresas estrangeiras no capital de companhias aéreas brasileiras, hoje limitada a 20%.

PIB da Alemanha cresceu 1,9% em 2016, taxa mais forte em 5 anos. A maior economia da Europa está se beneficiando do aumento do consumo privado e dos gastos estatais com refugiados.

Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em baixa, em meio a decepção com Trump. O presidente eleito dos EUA não ofereceu detalhes sobre planos econômicos ou futuros incentivos fiscais. A Bolsa de Tóquio fechou em baixa de 1,19% hoje, encerrando o pregão a 19.134,70 pontos. Na China, a bolsa de Xangai recuou 0,56%, a 3.119,29 pontos.

Política e mundo

Oposição venezuelana nega estar envolvida em suborno da Odebrecht. Henrique Caprilles disse que, durante seu mandato, não houve “nenhuma contratação” com a empresa.

Enquanto você desligou…

Copom corta juros em 0,75 ponto percentual para 13%. É o terceiro corte seguido da taxa básica de juros, mas o ritmo se acelerou: os dois anteriores foram de 0,25 ponto percentual cada.

Após Copom, BB e Bradesco anuncia redução de juros em linhas de crédito. Segundo o Banco do Brasil, a maior parte das linhas terá os juros reduzidos, sendo que em cinco delas a queda foi maior do que os 0,75 ponto porcentual de redução da Selic. Já o Bradesco cortou a taxa mínima mensal do crédito pessoal para 2,78% ao mês; para empresas, a taxa mínima do Bradesco caiu para 2,04%.

BC prevê que inflação em 2017 será a terceira menor do Plano Real. O Banco Central informou que a expectativa para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2017 no cenário de referência caiu de 4,4% para 4%.

CCR tem interesse nos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont. O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse na quarta-feira que o governo estuda conceder à iniciativa privada os dois terminais.

Amazon é condenada no Canadá por políticas de preços enganosas. O órgão regulador de concorrência determinou que a empresa “se apoiou nos preços sugeridos por seus fornecedores sem verificar com exatidão” para colocar seus produtos à venda.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, a zona do euro divulga sua produção industrial de novembro e os Estados Unidos mostram seus pedidos de auxílio-desemprego.