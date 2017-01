Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

A Andrade Gutierrez destravou o mercado de crédito para as empresa da Lava Jato. Depois de três anos com o mercado quase parado, a empreiteira emitiu R$ 1,6 bilhão em debêntures. Os papéis foram comprados, majoritariamente, pelo Bradesco, que coordenou a emissão.

As montadoras estão planejando explicar seus negócios a Donald Trump. Por enquanto, elas evitam polemizar e sinalizam ter entendido o recado: “America first”. Mas os líderes empresariais pretendem se reunir com o presidente, no futuro, e explicar a estratégia global, que norteia o setor há décadas.

Mulheres poupam menos que os homens, segundo estudo do Banco Mundial. Entre as explicações possíveis encontradas, estão a menor inclusão bancária (as contas não ficam no nome delas) e a menor independência para ir ao banco (por restrições culturais e pela dupla jornada, que rouba tempo útil).

A Bolsa de Tóquio fechou em queda, puxada pela valorização do iene em relação ao dólar. O Nikkei perdeu 0,79%, a 19.301,44 pontos. A Bolsa de Xangai, na China, recuou 0,3%, a 3.161,67 pontos; a de Hong Kong subiu 0,83%, a 22.744,85 pontos.

Política e mundo

STF suspende ação que discute bloqueio de contas do Rio de Janeiro. O principal motivo são as tratativas em andamento entre o governo fluminense e o Ministério da Fazenda para chegar a um acordo de recuperação fiscal do Estado.

Escolhas de Trump geram incerteza sobre sua política econômica. Uma estrutura organizacional do Conselho Econômico Nacional sem um foco claro poderia levar os escolhidos de Trump a se contrapor, enquanto competem pelo apoio do presidente.

Proposto por Cármen Lúcia, censo de prisões deve custar R$ 18 milhões. O objetivo do censo seria a obtenção de um diagnóstico mais preciso do quadro nacional.

Enquanto você desligou…

BRF entra na Turquia com aquisição de empresa de aves Banvit. A aquisição será realizada por meio de uma joint venture formada entre a BRF e o fundo soberano do Catar, que terão 60 e 40% da participação societária, respectivamente.

Recursos de venda de participação da Odebrecht em gasoduto podem ficar no Peru. A Odebrecht mantém conversações com o fundo canadense Brookfield e estatal chinesa CNPC para vender sua fatia de 55% no projeto.

Nestlé e Cargill podem ser processadas por trabalho escravo. A permissão para que ex-escravos abram processos nos EUA sobre abusos aos direitos humanos fora do país reverteria anos de precedentes conquistados por Chevron, Coca-Cola e outras multinacionais.

Petrobras iniciará reformulação em refinaria de Pasadena. As autoridades foram informadas antecipadamente sobre estimativas de possíveis emissões atmosféricas durante o procedimento de desligamento, disse a empresa.

Rossi elege João Paulo Cuppoloni como novo CEO. O conselho da Rossi também elegeu João Rossi Cuppoloni como presidente do colegiado e Rafael Rossi Cuppoloni como vice-presidente do mesmo conselho.

Após concluir venda para Verizon, Yahoo mudará de nome. O negócio, no entanto, que chamará Altaba Inc, está ameaçado após o Yahoo ter sido alvo de dois grandes ataques com roubo de dados de seus usuários

Agenda do dia

Nesta terça, o Copom começa a reunião de política monetária para definir a taxa básica de juros, a Selic. A FGV divulga a primeira prévia do IGP-M. O IBGE divulga a pesquisa mensal do comércio de novembro e o levantamento da produção agrícola.