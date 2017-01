Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (9) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Após anos de avanço, a seca e a recessão derrubaram a economia do Nordeste. A região começa a perder parte das conquistas dos últimos anos com o enfraquecimento da economia e a perda de poder aquisitivo da população.

O porto seco entre Brasil e Argentina vai ficar sem dono a partir do mês que vem. A Rumo decidiu devolver os terminais ferroviários a partir do dia 31 de janeiro, e o governo ainda não sabe o que fazer.

O investimento estrangeiro direto no país vem crescendo apesar da crise. Instituições financeiras consultadas pelo Valor estimam que o indicador vai atingir US$ 70 bilhões em média, financiando com folga o deficit em conta corrente do país.

O McDonald’s vendeu 80% de sua operação na China para a estatal Citic e o grupo de private equity Carlyle. A transação foi estimada em até US$ 2,08 bilhões.

As principais Bolsas da Ásia fecharam em alta. O índice de Xangai avançou 0,54%; o de Hong Kong subiu 0,25%; e a Bolsa de Tóquio não operou devido a feriado.

Política e mundo

Maduro aumenta o salário mínimo em 50% na Venezuela. Os bônus sucessivos vêm sendo devorados pela inflação, que atingiu cerca de 475% no ano passado.

Putin tentou ajudar Trump nas eleições, afirma Inteligência. O relatório adverte ainda que Moscou vai aplicar as “lições aprendidas” em sua ingerência eleitoral nos Estados Unidos para tentar influenciar as eleições em outros países

Enquanto você desligou…

Apple corta bônus de Tim Cook pelo não cumprimento de metas. No total, Cook recebeu US$ 8,75 milhões no total em bônus em 2016, abaixo dos US$ 10,3 milhões de 2015. Outros executivos também ganharam menos.

Etanol sobe em 21 Estados e no DF e cai em 5 outros. Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação subiu 0,66%, para R$ 2,725, e no período de um mês acumula alta de 1,90%.

Agenda do dia

No Brasil, o Banco Central divulga o boletim Focus. Os Estados Unidos divulgam dados de crédito ao consumidor. À noite, estão previstos o CPI e o PPI da China.