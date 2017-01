Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (5) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Minerva busca ativos na Argentina após aporte de sócio árabe. De acordo com o jornal Estado de S. Paulo, o frigorífico avalia ativos no país vizinho, considerado um mercado importante no qual o Minerva pretende estar nos próximos meses.

Oi vai à Justiça para pagar menos ao BTG Pactual. Segundo o jornal Valor Econômico, a operadora pretende reduzir de US$ 242 milhões para US$ 115 milhões um contrato sobre o uso de cabos submarinos, executado em 2013.

Chefe da Petrobras critica greve e diz que 2017 será o ano da virada. De acordo com o jornal Estado de S. Paulo, Pedro Parente divulgou uma carta na intranet da empresa, criticando os possíveis efeitos de uma greve de petroleiros e pediu aos funcionários para manter o ritmo, pois, segundo ele, 2017 será o ano da virada da Petrobras.

Política e mundo

Temer diz a deputado que não tem favorito para eleição da Câmara. O líder do PTB na Casa, Jovair Arantes, disse que não pediu a Temer apoio, nem o compromisso de não interferir nas eleições agendadas para o início de fevereiro.

Nicolás Maduro nomeia novo vice-presidente. Caso a oposição consiga votar o referendo revogatório, a legislação prevê que o novo vice, Tareck El Aissami, conclua o restante do mandato, até 2019.

Enquanto você desligou…

Petrobras conclui venda da Petrobras Chile por U$470 mil. A operação também inclui o licenciamento das marcas Petrobras e Lubrax, por um período de oito anos, podendo ser renovado.

Deutsche Bank irá pagar US$ 95 mi em processo por evasão fiscal. O acordo para resolver o processo de 2014 apresentado pelo governo dos EUA foi aprovado nesta quarta-feira por um juiz de um tribunal federal de Manhattan.

Ex-presidente da Telefônica Amos Genish deixa conselho da empresa. Para substituí-lo foi eleito José María Del Rey Osorio, que deve cumprir mandato até a assembleia geral ordinária de acionistas de 2019, afirmou a companhia.

BRF inicia operações de subsidiária focada no mercado muçulmano. Em junho de 2016, o Conselho da BRF havia aprovado a constituição da Sadia Halal, unificando os processos produtivos que seguem os preceitos do islã.

99 recebe investimento de 320 milhões de reais liderado pela DiDi. É um dos maiores investimentos em startups brasileiras da história – em dezembro, a empresa de pagamentos Nubank havia recebido um aporte de 80 milhões de dólares do fundo DST Global.

BNDES executa fiança bancária para subsidiária da Triunfo. A empresa foi notificada da execução de fianças bancárias de empréstimo-ponte tomado por sua subsidiária Concebra, cujo valor era de 796,4 milhões no final de setembro.

Indústria de fundos tem captação líquida de R$109,1 bi em 2016. Com isso, a indústria brasileira de fundos fechou 2016 com patrimônio líquido de 3,444 trilhões de reais.

Agenda do dia

No Brasil, o IBGE divulga a Produção Industrial Mensal de novembro e a Anfavea, as vendas de veículos de dezembro. Nos Estados Unidos, a ADP anuncia a variação de empregos no setor privado em dezembro e também sai o PMI Serviços.