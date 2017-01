Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (4) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

XP se prepara para lançar ações na Bolsa. De acordo com o jornal Valor Econômico, a corretora resolveu desengavetar o projeto e se prepara para o IPO até o fim de junho. Esse passo, no entanto, ainda depende das condições do mercado até lá, disse o chefe da XP, Guilherme Benchimol.

Mercados da China fecham em alta; bolsa japonesa tem máxima em 13 meses. Os mercados acionários da China subiram nesta quarta-feira com a melhora da liquidez nos mercados monetários e com a moderação nas taxas de juros elevando a confiança do mercado, enquanto o índice japonês Nikkei atingiu o nível mais alto em 13 meses.

Benefício assistencial para idosos pode ter nova regra. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o governo Temer se prepara para mudar as regras do BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a pessoas pobres idosas ou com deficiência. A ideia é enviar um projeto para Câmara, após a conclusão da reforma da Previdência.

Plano de demissão voluntária deve gerar economia de R$ 1,5 bilhão por ano à Caixa. De acordo com o jornal Estado de S. Paulo, o banco estatal pretende demitir 10 mil funcionários, isto é, quase 10% do total de empregados atual. O governo ainda discute os detalhes do plano.

Política e mundo

Ação de Moro impulsionou impeachment, diz Cardozo. Em uma entrevista publicada pela Folha de S. Paulo, o ex-ministro da Justiça da ex-presidente Dilma Rousseff critica o juiz Sérgio Moro, afirmando que as decisões dele interferem nos processos políticos.



Justiça do Equador proíbe Estado de contratar Odebrecht. A empreiteira brasileira é investigada no Equador por suspeita de pagamento de 33,5 milhões de dólares em subornos a funcionários equatorianos.

China acaba com monopólio estatal mais antigo do mundo. A China disse adeus a mais de dois milênios de controle estatal sobre o sal, o monopólio mais antigo do mundo, com uma liberalização que deve baratear os preços deste produto básico, mas que se destaca, antes de tudo, por sua grande carga simbólica.

Enquanto você desligou…

BNDES reabre empréstimo para empreiteiras envolvidas na Lava Jato. O banco de fomento anunciou na terça-feira que liberou um empréstimo de 145 milhões de dólares para financiar uma obra executada pela construtora Queiroz Galvão.

Renova diz que não há decisão formal sobre venda de ativos. Segundo uma fonte, a AES Brasil já concluiu uma due diligence da usina e apresentou uma proposta na semana passada, em um negócio que pode envolver entre 600 milhões e 700 milhões de reais.

Porto de Santos deve movimentar volume recorde de cargas em 2017. O recorde anterior ocorreu em 2015, quando houve a movimentação de 119,9 milhões de toneladas.

Vendas da Tesla nos EUA sobem 27% no quarto trimestre. A companhia vendeu 22,2 mil veículos no quarto trimestre, ante 17,478 mil no mesmo período do ano retrasado.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, a Fipe divulga o IPC da 3 ª quadrissemana de dezembro e a Fenabrave, as vendas de veículos em dezembro e no ano. Também sai a PMI Serviços e o Índice de Preços de Commodities (IC-Br). Nos Estados Unidos, o Federal Reserve divulga a ata de sua última reunião, que elevou os juros.