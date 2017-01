Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Venda de veículos cai 20% em 2016 e repete números de 10 anos atrás, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo. No ano passado, foram licenciados 2,05 milhões de veículos novos.

Movimentos prometem voltar às ruas em 2017, segundo o jornal Estado de S. Paulo. Entidades, sindicatos e movimentos sociais dão como certa a realização de manifestações, mas ainda não sabem ao certo quais serão os motes, as causas, as bandeiras que levarão as pessoas às ruas.

Grandes varejistas seguram aberturas de lojas neste ano, de acordo com o jornal Valor Econômico. Os planos da maioria das redes de varejo de capital aberto preveem ritmo de abertura de lojas inferior ou igual ao de 2016, quando as cadeias já haviam registrado o mais baixo volume de inaugurações da década.

Política e mundo

A dias de deixar o cargo, Obama busca preservar seu legado. A partir de 20 de janeiro, os EUA estarão sob a condução de Donald Trump, eleito em novembro com promessas de fazer mudanças radicais em pontos considerados estratégicos.

França diz que 2017 será “ano de vitória contra terrorismo”. Nos últimos dois anos, a França foi atingida por uma série de ataques extremistas, que deixaram mais de 200 mortos.

Enquanto você desligou…

Peru exige dinheiro adiantado da Odebrecht em negociações para acordo. O valor total em compensações por qualquer crime cometido no Peru será negociado com a empresa após o pagamento inicial, disse procurador.

Varejo em SP termina 2016 com maior queda desde Plano Real. No ano passado, as transações feitas à vista tiveram recuo de 11,8%, enquanto as vendas a prazo caíram 5,5%.

Petros pede mais prazo para plano de equacionamento de déficit. A legislação exige que o déficit seja equacionado para garantir a sustentabilidade do plano e as contribuições para cobrir o rombo devem ser divididas paritariamente entre patrocinadora e participantes.

Agenda do dia

Nesta terça, os Estados Unidos divulgam o PMI Manufatura, os gastos com construção e o Índice dos Gerentes de Suprimento. Também sai o PMI Serviços da China e o IPC da Alemanha.