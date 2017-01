Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (2) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Empresas brasileiras estão levando fábricas para o Paraguai, em busca de custos menores. O país vizinho abriu mão da cobrança de impostos para atrair investimentos e empregos, e a estratégia tem funcionado.

A recessão tem tornado as indústrias brasileiras a serem menos inovadoras. Segundo dados inéditos publicados pela Folha de S.Paulo, parcela de empresas que foram inovadoras caiu de 44,9% no final de 2015 para 37,6% para o começo de 2016.

O grupo CVC quer ter até 70 lojas da Experimento, empresa de intercâmbio estudantil. Segundo o Valor, o plano é para os próximos cinco anos. Atualmente, a rede tem 38 unidades no país.

O debate sobre obrigatoriedade do conteúdo local tem oposto indústria e operadoras. Enquanto as exploradoras querem mudanças na legislação, a indústria de equipamentos teme perder investimentos, de acordo com o Valor Econômico.

Política e mundo

Prefeitos tomaram posse nas cidades do país. No Rio de Janeiro, Crivella disse que vai tentar fazer uma reforma tributária e reavaliar subsídios. Em São Paulo, Doria defendeu ética e transparência, voltou a dizer que não é político e prometeu se vestir de gari e varrer alguns trechos da cidade.

Michel Temer teria desistido de promover uma reforma ministerial em fevereiro. Segundo a Folha de S.Paulo, o presidente quer evitar conflitos com a base aliada do Congresso, para não comprometer votações na Câmara e no Senado.

Atentado em boate na Turquia deixou pelo menos 39 mortos no Ano Novo. Outras 65 pessoas ficaram feridas. O atirador abriu fogo contra as pessoas na porta da boate e, depois de entrar, atirou aleatoriamente. Ele conseguiu fugir.

Enquanto você desligou…

A Leader pediu recuperação extrajudicial para renegociar dívidas. A empresa conseguiu a adesão dos fornecedores para reestruturar cerca de 75% das suas dívidas, mais do que o mínimo exigido para a abertura do processo.

A Petrobras ainda tem R$ 6,25 bilhões em obras inacabadas para lidar em 2017. Sem destino definido, esses projetos drenaram R$ 2,05 bilhões da estatal por desgaste do tempo, entre janeiro e setembro.

O vice-presidente de gestão financeira do Banco do Brasil é o novo presidente da BB Seguridade. José Maurício Pereira Coelho, de 50 anos, também ocupava o cargo de vice-presidente do Conselho da seguradora.

Agenda do dia

No Brasil, o Banco Central divulga o primeiro Boletim Focus do ano. Também estão agendados a balança comercial de dezembro, o IPC(S) da 4ª quadrissemana e a sondagem industrial PMI.