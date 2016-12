Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

A Odebrecht vai ganhar mais prazo para pagar a outorga do Galeão. O consórcio responsável pelo aeroporto ganhou mais quatro meses para honrar os compromissos com o governo, e deve depositar só R$ 120 milhões do R$ 1,03 bilhão que deve até esta sexta.

Os bancos lucram mais com clientes digitais do que físicos. Segundo o Valor, além das vantagens que trazem para os clientes, as transações por aplicativo e internet banking são bem mais lucrativas para os próprios bancos.

A renegociação de dívidas das varejistas subiu 300% neste ano. Os dados são da consultoria Alvarez & Marsal, divulgados pelo Valor Econômico. A consultoria estima que o volume de dívidas renegociadas pelo varejo no país inteiro chegue a R$ 20 bilhões.

A Bolsa de Tóquio fechou em leve alta, com destaque para as exportadoras. O Nikkei avançou 0,03%, a 19.403,06 pontos. Com a queda do iene em relação ao dólar, as ações de montadoras, que exportam produtos, tiveram ganhos.

Política e mundo

O PT trocou apoio ao PMDB na presidência do Senado por alívio a Dilma no impeachment. Para que Dilma pudesse manter os direitos políticos, o partido vai apoiar o candidato que o PMDB lançar para a presidência do Senado no ano que vem, segundo a Folha.

Michel Temer deve anunciar R$ 755 milhões para combater a seca. O repasse deve ser dirigido a 15 estados e será anunciado em evento em Maceió (AL) nesta terça. Renan Calheiros deve participar da cerimônia.

Trump diz que ONU virou “um clube para as pessoas se divertirem”. A declaração foi dada três dias após o Conselho de Segurança aprovar uma resolução que condena as colônias israelenses em terras palestinas.

Enquanto você desligou…

O Equador e a República Dominicana informaram que vão investigar a Odebrecht. As autoridades equatorianas ressaltaram que não permitirão denúncias seletivas no país. A República Dominicana disse que vai estender as investigações para os anos passados.

A Gol anunciou redução no preço de transferência da Smiles. As passagens vendidas à controlada vão cair 5,2%, enquanto os preços das milhas vendidas pela Smiles à Gol vão cair 25,3% a partir do ano que vem.

As vendas de Natal do Mercado Livre subiram 53%. O desempenho das vendas segue a tendência de crescimento apresentado pelo varejo online brasileiro no Natal neste ano, com alta de 3,8% ante 2015.

Agenda do dia

Hoje o Banco Central divulga a nota de política fiscal. Nos Estados Unidos, está prevista a liberação dos dados de confiança do consumidor de dezembro.