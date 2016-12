Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

EUA indicam acerto de R$ 50 mi da Odebrecht com ministros petistas. O pagamento teria sido feito em troca de benefícios à Braskem, petroquímica do grupo em sociedade com a Petrobras. Segundo o jornal o Estado de S. Paulo, quem realizou a solicitação foi Guido Mantega, então ministro da Fazenda.

Em mensagem de fim de ano, Lula pede eleição antecipada. Com um discurso em tom eleitoral, o ex-presidente critica e pede mudanças na política econômica de Michel Temer.

Airbus fecha contrato de US$ 18 bilhões com a Iran Air. O acordo acontece menos de duas semanas depois da rival Boeing assinar negócio semelhante. Segundo a fabricante, os primeiros jatos devem ser entregues no começo do ano que vem.

Integração de Swiss Re e Bradesco Seguros começa em abril. A expectativa é de que o aval do regulador saia até março do ano que vem, segundo o Estadão.

Dono da Marfrig compra ações para continuar maior acionista do grupo. Sem o movimento de Marcos Molina, a participação do BNDES na companhia saltaria de 19,61% para 32,5% e ultrapassaria a participação da MMS, holding do empresário e de sua esposa, relata o Estadão.

Política e mundo

EUA confirmam recuperação econômica antes da chegada de Donald Trump. Entre julho e setembro, o PIB da maior economia do mundo cresceu 3,5% em ritmo anual.

Enquanto você desligou…

Bancos devem ter 90 dias para preparação do novo rotativo. A própria Abecs aprovou na quarta-feira, em reunião extraordinária uma recomendação para que suas associadas ofereçam o parcelamento da fatura para seus clientes.

Petrobras recebe US$5 bi referente a empréstimo com banco chinês. Com isso, a empresa destacou que não há necessidade de novas captações líquidas para o biênio 2017-2018, em linha com as premissas estabelecidas no Plano de Negócios e Gestão 2017-2021.

Ultrapar convoca assembleia para falar sobre compra da Liquigás. O valor total da operação é de R$ 2,8 bilhões e será corrigido pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI), entre as datas de assinatura e de fechamento da operação.

Cemig obtém liminar para manter controle da usina de Miranda. A concessão da usina vence na sexta-feira, 23, e a prorrogação do contrato foi recusada pelo Ministério de Minas e Energia.

Acordo da Odebrecht incentiva investigações na América Latina. Com o acordo, a Odebrecht admitiu ter pago a autoridades para obter contratos de construção em 12 países, abrindo caminho para novos processos.

CGU declara Jaraguá Equipamentos como empresa inidônea. O processo que deu origem à declaração de inidoneidade obteve informações dos acordos de delação do doleiro Alberto Youssef e dos ex-executivos da Petrobras Pedro Barusco e Paulo Roberto Costa.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, quase véspera de Natal, a FGV divulga o IPC-S e a Confiança do Consumidor. Já o Banco Central divulga a nota de crédito de novembro. No cenário internacional, o Reino Unido mostra seu PIB revisado para o terceiro trimestre. E nos Estados Unidos, saem as vendas de casas novas de novembro e a confiança do consumidor da Universidade de Michigan para dezembro.