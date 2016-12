Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Odebrecht e Braskem pagaram R$ 3,4 bi em propinas, informam EUA. Investigações de departamento americano revelam que apenas a Odebrecht pagou valores de R$ 2,6 bilhões em 12 países da América do Sul, América Central e África, em troca de benefícios em mais de cem projetos.

Temer abre caminho para maior jornada de trabalho. O presidente deve anunciar hoje uma minirreforma trabalhista que permita jornadas de até 12 horas, com um máximo de 220 horas mensais. Governo também quer renegociar outros direitos trabalhistas, segundo o jornal a Folha de S. Paulo.

Reprovação de Michel Temer aumenta, aponta Ibope. Enquanto a avaliação negativa do governo como um todo aumentou para 46% – ante 39% no levantamento anterior -, a rejeição à forma de governar do presidente bateu 64%, ante 55% da última pesquisa.

Bancada do PMDB na Câmara se rebela contra governo Temer. A decisão do governo de substituir o ex-deputado Gastão Vieira na presidência do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) por um nome indicado pelo DEM “feriu de morte” a bancada do PMDB na Câmara, afirma o Estadão.

Política e mundo

Cármen Lúcia é melhor opção para substituir Temer, diz senador. O senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) considera que o presidente Michel Temer “vai enfrentar uma dificuldade grande” para concluir o mandato até 2018.

Temer anunciará permissão para saque de conta inativa do FGTS. O governo está propondo flexibilizar a regulamentação sobre o trabalho temporário e a prevalência do acordado entre empresários e sindicatos.

Alemanha oferece recompensa por suspeito de ataque com caminhão. O tunisiano é procurado pela polícia, a Procuradoria e a BKA, que pedem qualquer tipo de pista sobre ele, tanto informações sobre sua localização ou locais que ele frequentava no passado.

Enquanto você desligou…

Petrobras e Total fecham acordo de US$ 2,2 bi com venda de ativos. Entre os principais ativos negociados está a cessão de direitos de 35% do campo de Lapa, no pré-sal da Bacia de Santos.

Nokia processa Apple por infração de patentes de tecnologia. Os processos cobrem patentes de telas, interfaces com usuários, softwares, antenas, chips e código de vídeos.

Copasa aprova programa de investimentos de R$ 650 mi para 2017. O plano prevê investimentos de R$ 690 milhões em 2017, dos quais R$ 650 milhões na própria Copasa, e R$ 40 milhões para a Copanor.

PetroRio fecha acordo para aquisição de 23,19% da Brasoil. A empresa é uma holding que detém participação indireta de 10% do contrato de concessão do Campo de Manati.

Agenda do dia

Hoje, o Banco Central divulga o relatório trimestral de inflação e a Nota de Mercado Aberto. Já nos Estados Unidos, sai a revisão do PIB do terceiro trimestre, o Índice de atividade nacional do FED de Chicago, a atividade de fábrica do FED de Kansas City, os novos pedidos de auxílio desemprego, os pedidos de bens duráveis de novembro, gastos pessoais e renda pessoal.