Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Odebrecht pagou imóvel para Instituto Lula, dizem delatores. Como destaca a Folha de S. Paulo, a compra do imóvel é alvo da denúncia em que o ex-presidente é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Secretários de Alckmin também são citados em delações da Odebrecht. Segundo o jornal o Estado de S. Paulo, que não cita nomes, secretários do governador também são acusados de receberem dinheiro para caixa dois de campanha.

Banco Central sinaliza a setor de cartões que medidas chegam antes do Natal. As mudanças incluem a redução do prazo para pagamento a lojistas e do juro no crédito rotativo, o que pode impactar significativamente emissoras de cartões menores, como a Nubank. A nova aposta é de que o anúncio ocorra amanhã (22), segundo o Estadão.

Governo prevê novo programa de proteção ao emprego. Apesar de não limitar a regra por setor, a ideia é contemplar empresas cujas áreas tenham observado queda na atividade econômica, informou a Folha de S. Paulo.

Light entra com pedido de falência da SuperVia na Justiça do Rio. O consumo de energia da SuperVia equivale ao fornecimento para todo o Leblon, bairro na zona sul do Rio, ou todo o município de Nilópolis, de acordo com a distribuidora.

Varejo de vestuário prevê Natal estagnado ante 2015. A Associação Brasileira do Varejo Têxtil (Abvtex) prevê que as vendas nesse período fiquem estagnadas.

Política e mundo

Após derrota na Câmara, Fazenda diz que exigirá ajuste de estados. Na terça-feira, 20, a Câmara aprovou o projeto de renegociação da dívida dos estados, mas a Fazenda afirmou que o governo vai trabalhar para assegurar que as medidas propostas pelos estados sejam eficazes na busca pelo reequilíbrio fiscal e financeiro.

Orçamento de 2017 não é suficiente para subsidiar ônibus em São Paulo. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em definitivo nesta terça-feira, 20, o orçamento municipal para o ano que vem, estimado em R$ 54,6 bilhões.

E em meio à crise, vereadores de SP aumentaram o próprio salário. A aprovação do reajuste salarial pode ser considerada a primeira “desobediência” por parte de vereadores que vão compor a base do prefeito eleito João Doria.

Bolívia culpa LaMia e piloto por acidente aéreo da Chapecoense. As investigações concluíram que o avião continha o mínimo de combustível necessário para realizar o trajeto, sem uma quantidade extra, como manda a legislação.

Estado Islâmico assume responsabilidade por ataque em Berlim. O ministro do Interior da Alemanha afirmou que, apesar da alegação, os investigadores estavam seguindo várias pistas.

Enquanto você desligou…

TIM vende mais 66 torres de telecomunicação para American Tower. A operação faz parte de um processo iniciado em 2014, envolvendo a venda de até 6.481 torres por cerca de 2,6 bilhões de reais.

EUA e Suíça anunciam amanhã acordo com Odebrecht e Braskem. A multa do acordo global chegou a R$ 6,9 bilhões, sendo R$ 3,8 bilhões pagos pela Odebrecht e R$ 3,1 bilhões pela Braskem.

Vale poderá ceder cava à Samarco em troca de minério de ferro. O uso da cava de Timbopeba permitiria à Samarco operar por vários anos, sem a necessidade de uma nova estrutura de barragens, segundo nota da Vale.

Petrobras lista processos de desinvestimentos que continuam. A companhia confirmou que a decisão do TCU determina que a Petrobras não deverá iniciar novos projetos de desinvestimento e assinar os contratos de venda relativos a processos competitivos já em andamento.

MMX diz que pedido de recuperação judicial foi aprovado. A mineradora informou ainda que o juiz nomeou o escritório de advocacia Marcello Macêdo Advogados como administrador judicial.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, o IBGE divulga a prévia da inflação (IPCA-15) e o Tesouro divulga a dívida pública de novembro. Nos Estados Unidos, saem os dados de vendas de casas já existentes. Também saem os dados de Confiança do Consumidor do Reino Unido e da Zona do Euro de dezembro.