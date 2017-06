Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (21) para começar o dia bem informado:

Travis Kalanick, executivo-chefe da Uber, renuncia. Segundo o jornal The New York Times, Kalanick teria conversado com pelo menos um membro do conselho de administração antes de decidir renunciar.

PF vê evidências de que Temer praticou corrupção passiva. O delegado Thiago Delabary aponta no relatório que foi possível concluir que o presidente cometeu o crime ao aceitar promessa de “vantagem indevida”.

Supremo deve decidir hoje validade de acordos de delação da JBS. Em sessão marcadas para às 14h, os ministros vão discutir os limites da autuação dos juízes. Segundo o Estadão, a expectativa é que delações sejam mantidas.

Rei da Arábia Saudita nomeia filho como 1º na linha de sucessão. Nomeação deve trazer mudanças já que o novo herdeiro é conhecido por buscar reformas econômicas e uma política externa mais firme.

Política e mundo

Justiça rejeita queixa-crime de Temer contra Joesley Batista. O presidente quer abrir uma ação por calúnia, injúria e difamação contra o empresário após ser chamado de “chefe de organização criminosa”.

STF adia julgamento sobre prisão de Aécio Neves. Senador, que teria o pedido de prisão julgado ontem, é acusado de corrupção passiva e obstrução de justiça por receber R$ 2 milhões em propina do grupo JBS.

Governo tem votos para barrar denúncia contra Temer, diz fonte. Pela Constituição, o presidente da República só pode ser julgado por um crime comum pelo STF diante de uma autorização da Câmara.

Governo tenta acalmar mercado após derrota da reforma trabalhista. Da Rússia, onde está em visita oficial, Temer garantiu que a vitória no plenário é garantida.

Em reunião da OEA, Venezuela desafia EUA a invadirem o país. O representante americano defendeu uma iniciativa promovida pelo México e que busca criar um “grupo de contato” para acompanhar um diálogo na Venezuela.

Enquanto você desligou…

Polícia mineira investiga irregularidades na Cemig e em Furnas. As apurações envolvem suspeitos já sob investigação na Operação Lava Jato. Segundo a fonte, autoridades federais têm conhecimento das investigações realizadas pela Polícia Civil de Minas Gerais.

Hypermarcas confirma redução de capital em R$ 821,9 milhões. Os acionistas vão receber como restituição o valor de R$ 1,30 por ação no dia 03 de julho com base na posição acionária da próxima sexta-feira (23).

Correios devem escolher novo presidente do Postalis nos próximos meses. Desde a saída de André Luís Carvalho da Motta e Silva na sexta-feira, o fundo é presidido interinamente por Christian Schneider, diretor de investimento do fundo.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, o Banco Central divulga fluxo cambial da semana. Nos Estados Unidos, saem os dados de estoques de petróleo.