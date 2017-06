Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Supremo julga hoje pedido de prisão preventiva contra Aécio Neves. A votação, que está prevista para começar às 14 horas, analisará um recurso da PGR contra a decisão do ministro Edson Fachin, que rejeitou o pedido de prisão e concordou apenas com o afastamento do parlamentar do cargo.

STF decide nesta quarta-feira validade da delação da JBS. A questão é crucial para o futuro da Lava Jato e do presidente Temer, que foi atingido por denúncias do empresário Joesley Batista e agora precisa administrar a crise política que se instaurou no país.

Tony Ramos rompe parceria com a Friboi após escândalo da JBS. Segundo a colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo, o ator cancelou um contrato de R$ 5 milhões com a marca depois que o escândalo de corrupção envolvendo a empresa veio à tona.

Petrobras faz acordo nos EUA de US$ 445 mi. De acordo com o jornal Valor Econômico, a petroleira fechou o acordo para encerrar uma ação em decorrência dos desvios de recursos investigados na Operação Lava-Jato movida por uma das maiores acionistas da estatal, a gestora Vanguard Group.

Comissão do Senado vota nesta terça-feira texto da reforma trabalhista. Como após a leitura do relatório é comum ter um pedido de vista coletiva, a votação da reforma trabalhista na CCJ deverá ocorrer no próximo dia 28. A partir daí, o texto estará pronto para análise no plenário da Casa.

Governo traça plano para recuperar dívida de fácil recuperação. O Ministério da Fazenda inaugurou um sistema para analisar a dívida ativa da União e identificou até agora R$ 129,4 bilhões em créditos com alto potencial de recuperação.

Política e mundo

PF vê indícios de corrupção passiva no caso Temer e Loures. A conclusão baseou-se na análise das ações controladas – uma delas que flagrou Rocha Loures correndo com uma mala de R$ 500 mil – e em conversas entre Loures e direto do grupo J&F. Os delegados federais também pediram mais cinco dias de prazo para encerrar a investigação.

Justiça aceita mais uma denúncia e Cabral é réu pela 11ª vez. Essa denúncia havia sido apresentada na sexta-feira, 16, pelo MPF, que acusa Cabral e sua mulher por lavagem de dinheiro com compra de joias.

Venezuela abandona reunião da OEA sobre crise no país. A ministra das Relações Exteriores deixou a reunião por conta da pressão de alguns países da organização em cima do governo venezuelano para realizar eleições, libertar os presos políticos e tentar reescrever a constituição.

Enquanto você desligou…

Geração de caixa da Oi foi negativa em R$ 231 mi em abril. Com o resultado, o saldo do caixa financeiro da Oi passou de R$ 7,17 bilhões ao final de março para R$ 6,88 bilhões em abril.

Caixa suspende novas contratações do programa Pró-Cotista. O banco explicou que a medida se deu “em razão do comprometimento total do orçamento disponibilizado pelo Conselho Curador do FGTS para 2017”.

GOL revisa metas financeiras para o ano de 2017. A nova projeção da empresa é de margem Ebitda entre 12% e 14% em 2017, ante previsão inicial de 11% a 13%.

Copel eleva previsão de investimento para R$2,88 bilhões em 2017. Anteriormente, a previsão de investimentos da companhia era de 2,03 bilhões de reais.

Triunfo vende fatia na Portonave para TIL por R$1,3 bi. A companhia aceitou vender fatia de 50% no terminal portuário Portonave.

Noruega investiga propinas a ex-diretores da Petrobras. A suspeita é de que os ex-funcionários da estatal tenham recorrido a intermediários de empresas escandinavas para abastecer as contas com propinas.

Questionada pela CVM, Suzano diz que se prepara para fusões. A empresa foi questionada sobre a notícia de que contratou bancos para assessorá-la em oferta pela Eldorado.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai o IPC da Fipe. A Zona do Euro e os Estados Unidos divulgam seus respectivos índices de conta corrente.