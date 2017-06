Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Janot proporá saída para políticos acusados de Caixa 2. De acordo com reportagem do jornal Valor Econômico, o procurador-geral da República vai oferecer uma solução judicial para dezenas de políticos que são exclusivamente investigados por receber recursos não contabilizados em suas campanhas, mas não praticaram atos de corrupção.

Veículo atropela fieis em frente à mesquita em Londres e deixa ao menos 8 mortos. O ataque ocorreu na madrugada desta segunda-feira (19) e o motorista do veículo foi preso. A polícia britânica investiga o incidente como terrorista.

Em entrevista à revista Época, Joesley diz que Temer “é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil”. O empresário, um dos donos do grupo J&F, disse que o presidente não tinha “cerimônia” para pedir dinheiro e que Eduardo Cunha cobrava propina em nome de Temer.

Sem citar JBS, Temer grava vídeo em que cobra punição a criminosos. Segundo pessoas que acompanharam a gravação, que deve ser divulgada nesta tarde, o presidente fala de encontros com o empresariado e com autoridades europeias e se compromete com as reformas que, segundo o governo, combatem privilégios.

Dona do chá Feel Good pede recuperação judicial. A Wow Nutrition Indústria e Comércio entrou com pedido de recuperação, para se prevenir contra dois pedidos de falência, segundo o jornal Valor Econômico. Os pedidos foram feitos pelas empresas fornecedoras Embanor Embalagens e Farmaplast Indústria de Embalagem Plástica e somam, juntos, R$ 1 milhão.

Política e mundo

Com 350 cadeiras, partido de Macron conquista maioria absoluta na Assembleia. Apesar de não ter alcançado 400 cadeiras, como o esperado, o atual presidente francês terá larga folga para consolidar sua base de aliados.

Lava Jato mira advogado amigo de Lula. Delatores da Odebrecht voltaram a depor na operação para fornecer mais informações sobre o papel do advogado Roberto Teixeira, em dois casos em que o ex-presidente é acusado de receber propina da empreiteira.

Incêndio mais fatal da história de Portugal, já deixou mais de 60 mortos. Bombeiros do país europeu tentam controlar as chamas desde a noite de sábado. Muitas vítimas foram encontradas carbonizadas dentro dos carros na estrada.

Parada do Orgulho LGBT em São Paulo adota tom político. Aos gritos de ‘Fora Temer’, organizadores pediram eleições diretas; neste ano, evento adotou como tema o combate ao fundamentalismo religioso e reuniu mais de 2 milhões de pessoas.

Enquanto você desligou…

Chilena Arauco confirma que pretende comprar Eldorado, controlada pela J&F. A empresa de celulose e produtos de madeira ofereceu mais de R$ 11 bilhões pelo ativo da empresa controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, segundo informações do jornal Valor Econômico.

Nike anuncia que vai demitir mais de mil empregados. A fabricante americana de artigos esportivos tomou a decisão como parte de uma reestruturação destinada a combater a desaceleração nas vendas da gigante dos tênis.

S&P coloca rating da Amazon em observação negativa por Whole Foods. A agência de classificação de risco acredita que a empresa vai manter seu nível de alavancagem acima da meta de 1,0 vez, atualmente refletida em seu rating.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, o Banco Central divulga o relatório Focus; A FGV libera a prévia do IGP-M e do IPCS; O Ministério do Desenvolvimento também divulga os resultados da Balança Comercial do país.