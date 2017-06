Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo deve reduzir a meta de inflação após 14 anos. Segundo o jornal Valor, a equipe econômica de Temer decidiu retomar o processo de desinflação e o Conselho Monetário Nacional vai reduzir a meta no próximo dia 29.

BC da China faz maior injeção diária de capital em 5 meses. Ação no mercado financeiro veio após o Banco da China decidir não seguir o Federal Reserve com um aumento de juros.

EUA dá luz verde à fusão entre Dow Chemical e DuPont. Autorização do país era o último obstáculo importante que restava para concretizar a operação que dará origem a um gigante com valor em bolsa de 150 bilhões de dólares.

FHC defende antecipação de eleições. Ex-presidente chamou o ato de “gesto de grandeza” de Michel Temer caso ele perca as condições de governar.

Governo retoma ofensiva por reforma da Previdência. Ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco (Secretaria-Geral) e Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) voltam a articular a aprovação da reforma na próxima semana.

Política e mundo

Fachin nega pedido de Lula para suspender ação sobre tríplex. O ministro do STF afirmou não ver qualquer ilegalidade que justifique a suspensão do processo na instância de origem.

Defesa de Palocci relaciona Mantega a pagamento para marqueteiros. Ex-ministro nos governos Lula e Dilma teria sido o responsável pelos pagamentos ilegais para os marqueteiros João Santana e Monica Moura.

Explosão deixa 8 mortos em jardim de infância na China. Polícia investiga a explosão em uma creche no leste do país como um ato criminoso.

Trump deve anunciar mudanças nas relações com Cuba. Entre as medidas pode estar a proibição de transações entre empresas e instituições americanas a entidades vinculadas às Forças Armadas cubanas.

Rússia diz que matou líder do Estado Islâmico. Abu Bakr al-Baghdadi teria morrido no dia 28 de maio após um ataque da aviação russa nos arredores de Raqqa, na Síria.

Trump está sendo investigado por obstrução de justiça, diz jornal. A investigação de obstrução de justiça sobre Trump começou dias depois que Comey foi demitido, em 9 de maio, de acordo com pessoas familiarizadas com o caso, informou o Washington Post.

Enquanto você desligou…

Petrobras reduz preço da gasolina em 2,3% e do diesel em 5,8%. A decisão de reduzir os valores de ambos os combustíveis, segundo a Petrobras, reflete as variações recentes nos preços internacionais do petróleo.

Consultorias aprovam proposta de reestruturação da Vale. O processo de reestruturação societária, anunciado em 20 de fevereiro, visa ampliar a governança da companhia.

S&P corta rating da JBS de BB para B+e mantém observação negativa. Em 18 de maio, a S&P havia colocado o rating da empresa em observação negativa, na esteira da revelação do acordo de delação premiada.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o ICB-Br de abril. Nos Estados Unidos, sai a prévia do índice de confiança dos consumidores de junho. Também sai o índice de preços ao consumidor de maio da Zona do euro.