Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Joesley presta novo depoimento sobre repasse de R$ 80 mi para Lula e Dilma. O empresário está no Brasil desde domingo e prestou depoimento na Procuradoria da República do Distrito Federal no âmbito da operação Bullish. Ele também prestará depoimento à PGR nos próximos dias e, segundo o Valor, deve alegar que Temer sabia que o jatinho particular utilizado para uma viagem em 2011 pertencia à JBS.

Europa questiona carne do Brasil e ameaça suspender importações. Em carta enviada ao ministro da Agricultura, a Comissão Europeia afirma que o país não tem feito esforços para retomar a confiança do bloco após o escândalo da Carne Fraca.

Incêndio em prédio residencial de Londres deixa ao menos 6 mortos. Equipes de resgate trabalham para controlar o fogo e resgatar moradores do edifício, que foi atingido pelo fogo durante a madrugada.

Por apoio, Temer oferece ajuda a governadores na repactuação de dívida. Na noite desta terça-feira, o presidente reuniu governadores da base aliada e da oposição para oferecer ajuda do BNDES. O Governo prepara a renegociação de R$ 50,46 bilhões em dívidas dos governos estaduais, que deve ser feita em duas etapas.

Instituto de Gilmar Mendes recebeu patrocínio de R$ 2,1 milhões da J&F. O valor foi gasto pelo grupo em patrocínio de eventos do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), do qual o ministro do STF é sócio.

Temer doou à campanha de deputado cotado para relatar denúncia. O presidente financiou, em 2014, parte da campanha do deputado Alceu Moreira (PMDB-RS). Seu nome é atualmente o mais cotado para relatar na CCJ da Câmara a denúncia que a PGR deve apresentar na próxima semana.

Política e mundo

Cunha vai depor em inquérito que investiga Temer no STF. O ex-presidente da Câmara pediu acesso a informações das delações da JBS antes do depoimento, que está marcado para esta quarta-feira, ás 11h, na Polícia Federal de Curitiba

Juiz de Miami nega liberdade a ex-presidente do Panamá. Acusado de corrupção e de espionar adversários políticos no Panamá, Ricardo Martinelli permanecerá detido em confinamento solitário.

Abstenção no 1º turno das legislativas francesas preocupa Macron. Mais de metade dos eleitores não foi às urnas, número que pode aumentar neste próximo domingo (18), quando a eleição for concluída.

Enquanto você desligou…

Raízen oferece R$823 mi para comprar usinas da Tonon. Caso o negócio seja concretizado, marcará uma retomada da expansão por aquisições do grupo Cosan no setor sucroalcooleiro após um período de consolidação dos negócios de açúcar e etanol.

Boeing vai reestruturar divisão espacial e de defesa. O negócio, que respondeu por quase um terço da receita total da empresa em 2016, será dividido em sete unidades, ante as cinco atuais.

Eldorado bate recorde de produção de celulose em maio. Nos cinco primeiros meses de 2017, o volume de produção de celulose da Eldorado foi de 730 mil toneladas.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, véspera de feriado, a FGV divulga o IGP-10 de junho e o BC, o fluxo cambial da semana. Nos Estados Unidos, termina o segundo dia de reunião do Federal Reserve, com a decisão sobre a taxa de juros americana. A zona do euro também divulga sua taxa de desemprego de abril.