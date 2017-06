Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Itaú sobe tom e aumenta pressão sobre JBS. O banco ameaçou deixar as negociações com a empresa e cobrar antecipadamente R$ 1 bilhão que tem a receber da companhia. Essa intenção foi manifestada e pode ser aderida por um grupo de ao menos cinco grandes bancos que discute a renovação de empréstimos feitos às empresas dos irmãos Batista, no valor de quase R$ 25 bilhões.

J&F busca contrato de gás com a Bolívia. Isso porque, na semana passada, a Petrobras rescindiu o contrato de suprimento de curto prazo que mantinha com a usina.

Temer tenta acelerar votação de possível denúncia de Janot. Para a PGR abrir uma denúncia contra o presidente, a CCJ da Câmara deve aprovar. Sendo assim, Temer monta uma estratégia para encurtar a crise política e colocar em pauta já na próxima semana a votação para abertura de processo contra ele.

Santander avalia comprar Banco Original, diz fonte. Com R$ 8,2 bilhões em ativos, o banco controlado pela holding dos donos do frigorífico JBS, é o 40º maior banco brasileiro em ativos, mas conta com uma atuação relevante no agronegócio.

Atrás de apoio, governo acena com medidas para aliviar dívida dos Estados. O presidente deve anunciar em breve regulamentação do parcelamento das dívidas estaduais com o BNDES e retomada do projeto que permite a venda de créditos.

Minerva reabre frigorífico em MT para ganhar terreno em meio à crise da JBS. Após anunciar compra de negócios da JBS na América do Sul, frigorífico vai reativar unidade que estava parada havia dois anos. O frigorífico também divulgou que definiu o valor de emissão de notas no exterior em US$ 350 milhões.

Política e mundo

PSDB decidiu que seguirá no governo Temer. Na reunião do partido, venceu o discurso de que é necessário garantir a governabilidade e possibilitar a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência.

Fachin dá mais cinco dias para PF concluir inquérito sobre Temer. O pedido de prorrogação foi solicitado pela Polícia Federal, que alegou necessidade de mais tempo para concluir as investigações.

Rio e BNDES assinam acordo para preparar venda da Cedae. A venda era a condição da União para assinar o plano de recuperação e servirá de garantia para a concessão de um empréstimo de R$ 3,5 bi ao estado.

Sinais para 2º trimestre são negativos, diz pesquisadora do Ibre. Após a alta de 1,0% no PIB, a estimativa é que, no segundo trimestre, a economia volte a se retrair em 0,4% ante o trimestre anterior.

May ganha apoio de partido para seguir como premiê. A primeira-ministra prometeu limpar “a bagunça” que fez na quinta-feira, e disse que trabalhará mais amplamente com seu partido.

Enquanto você desligou…

Musa, da Usiminas, retoma produção de 2 unidades em MG. Segundo a Usiminas, a medida elevará a produção atual da Musa em 800 mil toneladas de concentrado de minério de ferro em 2017.

Ex-gerente da Petrobras é denunciado por propina de US$ 4,8 mi. Pedro Bastos está preso desde 26 de maio, quando foi deflagrada a Operação Poço Seco, fase 41 da Lava Jato.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai a pesquisa mensal do comércio do IBGE de abril. Nos Estados Unidos, sai o índice de preços no atacado. Na China, sai o indicar de vendas no varejo e a sondagem industrial de maio.