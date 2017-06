Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Cassação lançaria o país em quadro de incógnita, afirma Gilmar Mendes. Em entrevista à Folha de S.Paulo, o presidente do TSE sai em defesa de decisão que livrou a chapa Dilma-Temer de cassação por supostos abusos econômico e político.

Janot deve denunciar Temer por corrupção passiva e obstrução à justiça. Até a próxima segunda-feira (19), o procurador-geral da República deve apresentar denúncia contra o presidente Michel Temer ao STF.

Rio negocia socorro federal após aprovar medidas para conter gasto. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB) sancionou leis que restringem a concessão de pensões e autorizam o Rio a aderir ao regime de recuperação fiscal.

Cresce a procura por consórcio para reforma, viagem e até cirurgia plástica. Embora ainda pequeno, volume comercializado aumentou 126% em um ano; carta de crédito vai de R$ 2 mil a R$ 6 mil.

Política e mundo

Trump responderá processo por verbas do exterior em suas empresas. O presidente dos EUA é acusado de violar cláusulas anticorrupção, ao aceitar milhões de dólares de governos estrangeiros em pagamentos para suas empresas

Janot renova pedido de prisão preventiva de Aécio Neves. O procurador-geral da República destaca a abundância de provas materiais concretas e idôneas imputadas aos presos em concurso com o senador afastado.

Lei de leniência do BC pode impedir punições, diz procurador. A MP endurece a fiscalização e sanções que poderão ser adotadas pelo BC e pela CVM em caso de fraudes e irregularidades.

Trump deve anunciar política mais dura para Cuba na próxima sexta. Quando chegou ao poder em janeiro, Trump determinou que sua equipe fizesse uma revisão integral da política de abertura a Cuba iniciada em 2014 por Obama.

Enquanto você desligou…

Toshiba se diz incerta com oferta da Western Digital. A empresa tem pressa em encontrar um comprador para o negócio, avaliado em US$ 18 bilhões ou mais, para cobrir bilhões de dólares de gastos com seu agora falido negócio nuclear nos EUA, a Westinghouse Electric Corp.

Macquarie comprará negócio da Cargill na América do Norte. A operadora de commodities Cargill tem simplificado seus negócios no último ano após um declínio de três anos nos preços do petróleo.

Procuradoria do Equador fecha acordo de leniência com Odebrecht. O procurador-geral disse que nos últimos dias conseguiu obter provas importantes sobre este caso, no qual certamente surgirão novos envolvidos.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, sai o Boletim Focus do Banco Central e a balança comercial da semana.