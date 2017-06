Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (09) para começar o dia bem informado:

L’Oréal inicia negociações para vender The Body Shop à Natura. A Natura fez uma oferta firme que estima o valor da The Body Shop em 1 bilhão de euros (US$ 1,12 bilhão), mas a proposta ainda está sujeita à aprovação de órgãos regulatórios no Brasil e nos EUA

Partido de Theresa May perde maioria absoluta no Parlamento, após eleições. Com 308 cadeiras, o partido da primeira-ministra britânica terá que fazer aliados para conseguir continuar governando.

Julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE chega à reta final. A partir das 9h, a sessão que pode cassar o presidente Temer será retomada com voto dos ministros. O relator Herman Benjamin sinaliza que apoia cassação. Acompanhe ao vivo durante o dia.

Após resultado de eleições britânicas, libra cai ao valor mais baixo em dois meses. A derrota da maioria absoluta do Partido Conservador no Parlamento, levou a moeda britânica desvalorizar quase 2% frente ao dólar e ao euro.

Petrobras e Caixa agem contra empresas controladas pela J&F. As duas estatais tomaram decisões em relação a empréstimos e acordos firmados com empresas controladas pelo grupo dos irmãos Joesley e Wesley Batista, após revelações de envolvimento em esquemas de corrupção.

Temer adia votação de reformas para se concentrar em sobrevivência. Com a crise política enfrentada no Palácio do Planalto, o presidente decidiu adiar votação das reformas da Previdência e trabalhista, a fim de garantir apoio necessário da base aliada para continuar no cargo.

Política e mundo

Ex-diretor do FBI diz que Trump o demitiu para minar investigações. Em depoimento no Congresso, James Comey ex-diretor do FBI disse que o governo Trump contou mentiras e difamou o FBI e ele mesmo depois que o presidente o demitiu em 9 de maio

Em 3º dia de julgamento, relator no TSE vê abuso de poder na chapa Dilma-Temer. Após a leitura de parte do voto do ministro Herman Benjamin, a sessão foi suspensa e será retomada amanhã (9). A previsão é que o julgamento termine nesta sexta-feira.

Eventual absolvição no TSE não elimina ameaças a Temer. Com a sinalização do voto de quatro de sete ministros do TSE, a corte eleitoral deve retirar as delações de executivos da Odebrecht do processo que pede a cassação da chapa que tinha Temer como vice em 2014.

Sauditas e aliados publicam lista do “terror” apoiado pelo Catar. Segundo comunicado, as 59 pessoas e 12 organizações incluídas nesta lista negra “estão conectadas com o Catar e respondem a uma agenda suspeita”.

Enquanto você desligou…

MP sobre leniência para setor financeiro mira risco de delações. Segundo fonte, a MP que dá novos poderes ao BC e à CVM para negociar acordos de leniência é uma garantia e preparação para “o que possa ocorrer”.

CVM altera regras de governança para empresas de capital aberto. A regra estabelecida pela autarquia se aplica às empresas que estão habilitadas a emitir ações.

Acionistas do Yahoo aprovam proposta de fusão com a Verizon. A Verizon pagará US$ 4,48 por uma empresa que foi chave na popularização da internet, segundo o acordo assinado por ambas em fevereiro.

Justiça mantém processo contra ex-presidente da Usiminas. A ação contra Souza, que era apoiado pela Nippon Steel, foi aprovada por assembleia de acionistas em 27 de abril.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o IPCA de maio, o IPC da Fipe de junho e a primeira prévia do IGP-M de junho. Nos Estados Unidos, sai o relatório de vendas e estoques do atacado.