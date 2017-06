Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (08) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Reino Unido vai às urnas para escolher novo Parlamento e novo governo. Entenda como será a eleição antecipada por May, que foi marcada por uma campanha eleitoral influenciada por erros inesperados e ataques terroristas.

Começa terceiro dia de julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE. Ministros retomam sessão que pode cassar chapa que venceu eleições presidenciais de 2014. Acompanhe durante todo o dia a cobertura ao vivo.

JBS tem a maior dívida de empresas em atividade com o INSS. Uma das maiores produtoras de alimento do mundo travou uma disputa de R$ 2,4 bilhões com a Receita por dívida com a aposentadoria de seus funcionários.

Projeto de Temer autoriza empréstimo de R$ 2 bilhões para Santas Casas. O presidente pediu ao Congresso que essa medida seja votada com rapidez nos plenários da Câmara e do Senado. Essa é mais uma tentativa de aliviar a crise política que Temer enfrenta, desde a revelação do conteúdo das delações da JBS.

Sem investidores estrangeiros, economia brasileira estaria no fundo do poço. A fatia estrangeira no investimento agregado da economia brasileira —a chamada FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo)— chegou a 18,6% no fim do primeiro trimestre deste ano, o maior nível desde dezembro de 2002.

BNDES quer triplicar crédito para capital de giro de pequenas e médias. A ideia da nova gestão do banco, liderada pelo economista Paulo Rabello de Castro, é aumentar os desembolsos nessa linha de crédito, que hoje somam pouco mais de R$ 4 bilhões por ano, para cerca de R$ 12 bilhões.

Política e mundo

Manifestações de ministros do TSE podem indicar 3 votos pró-Temer. Na quarta-feira, Gilmar Mendes foi o primeiro a dar sinais de que votará a favor de excluir as delações da Odebrecht, o que enfraqueceria o processo. Mendes espera terminar julgamento da chapa mais cedo possível.

Rio aprova projeto que modifica Previdência do servidor estadual. O objetivo do governo do estado é equilibrar as contas do sistema previdenciário, que tem um déficit projetado de R$ 12,5 bilhões para este ano.

Coreia do Norte realiza novo teste com mísseis. O teste de ontem foi o décimo deste tipo realizado pelo regime liderado por Kim Jong-un neste ano.

Trump se sente “vindicado” por testemunho de Comey, diz advogado. O diretor demitido do FBI James Comey confirmou em testemunho preparado ao Congresso que Trump não estava sob investigação.

Enquanto você desligou…

Uber terá que revelar documento em caso sobre carros autônomos. A Waymo alegou em um processo neste ano que o ex-engenheiro Anthony Levandowski levou consigo mais de 14 mil arquivos confidenciais antes de deixar a unidade.

Governo federal anuncia R$190,25 bilhões para Plano Safra. O agronegócio é responsável por metade das exportações do Brasil e por 21% do PIB. A redução de um ponto percentual nos juros das principais linhas foi possível em um momento de arrocho nas contas do governo.

Coca-Cola lança Fanta Guaraná e passa a disputar com Ambev. Com o novo produto, a marca entra na disputa pela liderança no segmento, que hoje pertence ao Guaraná Antártica, da Ambev.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, sai o IPC-S e o levantamento agrícola do IBGE. Nos Estados Unidos, sai o índice de novos pedidos de auxílio desemprego. Também sai o CPI da China e acontece a Reunião do BCE na Europa.