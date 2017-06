Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (06) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Justiça condena Lírio Parisotto por agressão a Luiza Brunet. O empresário foi condenado pela Justiça de São Paulo por crime de lesão corporal praticado contra a atriz, sua ex-companheira. Ele cumprirá um ano de prisão em regime aberto e mais um ano de serviço comunitário.

Governo atua para aprovar reforma trabalhista até semana que vem. Em meio à crise política, o objetivo é passar a mensagem de que o governo ainda tem fôlego para aprovar uma das principais medidas econômicas defendidas por Temer.

Polícia Federal prende Henrique Eduardo Alves, ex-ministro de Temer. Em investigação sobre as delações da Odebrecht, o ex-ministro e ex-presidente da Câmara é acusado de corrupção e lavagem de R$ 77 milhões na construção da Arena das Dunas, em Natal.

Desânimo do consumidor dificulta saída da recessão. Um dos principais motores da economia brasileira, o consumo interno continua exibindo sinais de fraqueza, o que deve dificultar a saída da recessão em que o país afundou há mais de dois anos.

Cade terá mais um mês para analisar fusão de Kroton e Estácio. A prorrogação causou uma forte queda nas ações de ambas as empresas na B3, a bolsa paulista.

Na prática, multa ao grupo J&F pode ser metade da acertada com MPF. Com aplicações seguras em títulos do Tesouro Nacional, a companhia consegue não apenas cobrir toda a correção da multa – indexada apenas pela variação do IPCA – como ter ganhos financeiros com juros.

Política e mundo

Rocha Loures é de sua confiança?, indaga PF a Temer. Esta é uma das 84 perguntas que a PF fez ao presidente. Rocha Loures foi flagrado correndo por uma rua de São Paulo, em abril, carregando uma mala estufada de propinas da JBS.

Centrais sindicais aprovam indicativo para nova greve no dia 30. Na pauta de reivindicações estão o fim da reforma trabalhista e da Previdência e a realização de eleições diretas.

Vantagem de partido de May em pesquisa eleitoral cai para 1 ponto. A pesquisa foi realizada na sexta-feira e no sábado, antes do atentado em Londres realizado por militantes islamitas que matou 7 pessoas e feriu 48.

Enquanto você desligou…

“Julgamento da JBS é a prioridade”, diz presidente da CVM. Desde o último dia 18, o órgão regulador do mercado de capitais já instaurou oito processos administrativos envolvendo a empresa.

Eletrosul assina acordo para transferir projetos de transmissão à Shanghai Electric Power. Os projetos, cujo investimento total foi orçado em 3,27 bilhões de reais, são referentes à implementação e operação de projetos de transmissão no Rio Grande do Sul.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai a ata do Copom. Na zona do Euro, sai o PMI Serviços de Maio e as Vendas do Varejo de Abril.