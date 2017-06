Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (05) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Após pedir para encerrar recuperação, OGX busca novo sócio estratégico. A empresa, joia da coroa do antigo Império X, de Eike Batista, tem pela frente desafios importantes a superar nos próximos meses. A ideia da petroleira é recorrer a um sócio estratégico para honrar com seus compromissos de investimentos.

Grupo JBS enfrenta 34 mil processos na justiça do Trabalho. O grupo dos irmãos Joesley e Wesley pode perder mais de R$ 2,6 bilhões com as ações trabalhistas processadas por seus antigos funcionários.

Delação da JBS põe em xeque apuração privada por irregularidades na Eldorado. Meses antes dos irmãos Joesley e Wesley Batista confessarem crimes de corrupção, eles haviam contratado empresas privadas para investigar irregularidades em uma das empresas do grupo J&F, a Eldorado Celulose.

Odebrecht Transport reduz prejuízo em 2016, mas alavancagem sobe a 72%. Braço de infraestrutura da Odebrecht, a empresa reduziu em 4,8% o prejuízo atribuível aos acionistas em 2016 sobre o exercício anterior, fechando com resultado negativo de R$ 1,063 bilhão.

Política e mundo

Estado Islâmico reivindica ataque terrorista em Londres deste sábado. O grupo jihadista disse ainda que o ato, que deixou 7 mortos e 48 feridos, no coração de Londres, foi realizado por vingança.

TSE se prepara para julgamento da chapa Dilma-Temer. Nesta terça-feira (6) começa o julgamento que vai decidir se houve irregularidades no financiamento de campanha dos dois políticos nas eleições de 2014.

Quatro países arábes cortam relações diplomáticas com Catar. Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes e Bahrein denunciaram que a monarquia do país estaria trabalhando para promover a instabilidade na região.

Maduro deve oficializar referendo para convocar nova Constituinte nesta segunda. O presidente Venezuelano foi duramente criticado por tentar convocar uma Assembleia Constituinte sem convocar previamente um referendo.

Ministros do PSDB dizem a Temer que partido permanece na base. Esse é um grande passo positivo para o governo Temer, que poderia perder todos os seus aliados caso o PSBD decidisse debandar de seu governo.

Enquanto você desligou…

Banco Mundial reduz para 0,3% projeção de crescimento do Brasil no ano. Essa perspectiva representa uma redução com relação à anterior, que foi feita antes de vir à público a delação dos executivos da JBS e indicava 0,7% para o PIB do país neste ano.



Petrobras faz pré-pagamento de dívida com o Itaú. O pré-pagamento total da Nota de Crédito à Exportação (NCE) com o Banco Itaú será no valor de R$ 1 bilhão e prazo de vencimento em 2020.

Crise na JBS bagunça mercado de boi gordo. Após a companhia ser atingida por duas crises – a Operação Carne Fraca e a delação -, o preço da arroba despencou 4,63%, em maio. Essa foi a maior retração para o mês em 20 anos.

Odebrecht cria plano de adesão de leniência para funcionários. A empreiteira disse que aqueles que “admitirem e quiserem reconhecer participação em fatos ilícitos objeto do acordo de leniência podem entrar em contato de forma a possibilitar a preparação de procedimento para submissão das informações às autoridades dentro dos prazos contratuais”.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, o Banco Central divulga o Relatório Focus. O Ministério de Desenvolvimento disponibiliza os dados da Balança Comercial da primeira semana de junho e o Copom divulga a ata da sua última reunião.