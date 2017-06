Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (02) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Tese de que TSE adotará solução para absolver Dilma e Temer ganha força. Congresso e judiciário acreditam que no julgamento da chapa, no próximo dia 6, a ex-presidente Dilma e o atual presidente Temer podem ser salvos de condenação pelos ministros.

Micro e pequenas empresas serão foco do BNDES. O novo presidente da instituição financeira, Paulo Rabello de Castro, assumiu o banco com a “encomenda” do governo, de investir nos micro e pequenos empresários do país.

Donos da JBS se preparam para a justiça americana. Apesar de terem fechado acordo de leniência no Brasil, os empresários da companhia poderão ser condenados a pagar multas milionárias nos EUA.

Dono da Cyrela compra hospital e quer crescer na área de saúde. O fundo de Elie Horn acabou de comprar 65% de um hospital em Campinas e já procura novos ativos para investir.

Política e mundo

PIB pode não ser suficiente para estabilizar crise política. O Planalto aposta nos bons resultados da economia para estabilizar a crise política e provar que, mesmo abalado, o presidente ainda é capaz de entregar o que prometeu: a volta do crescimento econômico e a aprovação das reformas. Para a Moody’s, no entanto, a crise pode afetar a retomada.

Defesa de Dilma entrega parecer sobre contas da chapa ao TSE. O documento sustenta a tese de que não é possível separar as contas da petista e de Michel Temer no julgamento que pode cassar a chapa eleita em 2014.

Doria cria “Secretaria de doações” para o município. A nova pasta tem como objetivo “viabilizar recursos do setor privado”, como doações, segundo descreve a gestão, para os programas sociais nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social.

Para países europeus, acordo de Paris não pode ser renegociado. A declaração foi emitida logo após a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar o país do pacto climático. Trump afirmou que iniciaria negociações para voltar a entrar no acordo ou em “um novo tratado em condições justas para os Estados Unidos.”

Enquanto você desligou…

Cemig coloca R$6,56 bilhões em ativos à venda. A empresa espera ter sucesso em no mínimo 50% do programa até o primeiro semestre de 2018. As vendas de ativos, que terão como objetivo reduzir aceleradamente a enorme dívida da companhia, incluirão o negócio de geração da controlada Light.

Petrobras fecha operação de R$7 bi com Banco do Brasil. A petroleira também informou que liquidou antecipadamente com o Banco do Brasil NCEs no valor de 6 bilhões de reais que venceriam em 2019.

Alemanha detecta software de fraude de emissões em modelos Audi, diz jornal. O ministro de Transportes da Alemanha pediu que os veículos afetados da Audi, com motores de seis e oito cilindros movidos a diesel — cerca de 25 mil carros no total –, sejam alvo de recall.

UE pode multar Google em caso de compras online, dizem fontes. A decisão da Comissão Europeia acontecerá após uma investigação que já dura sete anos sobre o mais popular mecanismo de busca do mundo, desencadeada por diversas queixas de concorrentes norte-americanas e europeias.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o IPC da Fipe e a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. Nos Estados Unidos, sai a taxa de desemprego de maio e a balança comercial de abril.