Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (01) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Banco Central reduz juros, mas vê incertezas na economia. Em comunicado, sobre a decisão de manter o corte da taxa básica de juros, a Selic, em um ponto percentual, o BC cita a palavra “incerteza” cinco vezes. A autoridade monetária lembra que, se a crise política durar muito tempo, as reformas, e consequentemente a economia, serão prejudicadas.

Governo quer arrecadar R$ 13 bilhões com novo Refis. O novo programa de refinanciamento de dívidas previa R$ 10 bilhões em arrecadação, neste ano, mas os cálculos foram refeitos e a conclusão foi de que o valor será maior.

Petrobras deve vender óleo da União no pré-sal. A petroleira está fechando com o governo um acordo para vender, até o fim do ano que vem, a fatia de petróleo do pré-sal que cabe à União.

Varejistas estudam saídas em caso de boicote a produtos do grupo J&F. Após a delação dos executivos da JBS na Lava Jato, uma série de campanhas e reclamações de consumidores nas redes sociais chocados com as revelações de corrupção, desencadeou uma reação dos varejistas em buscar alternativas para substituir os produtos da companhia.

Aéreas passam a vender passagem sem direito a bagagem. A decisão foi tomada porque as empresas ainda não têm mecanismo para que possam cobrar por mala de mão que exceda o limite e tenha de ser despachada.

Política e mundo

Polícia Federal realiza operação contra desvio de R$ 12,5 bi em merendas no Rio. A operação Ratatouille quer desarticular um esquema de desvios no fornecimento de merenda por meio de pagamento de propina a autoridades

Como esperado, Copom mantém ritmo e corta juros em 1 ponto. Selic cai de 11,25% para 10,25% e chega ao menor nível em 3 anos em meio à crise política. Comunicado aponta corte menor na próxima reunião. Com o novo corte, Brasil deixa de ter maiores juros reais do mundo.

Fachin garante a Temer direito de não responder perguntas da PF. No entanto, na mesma decisão, o ministro negou novo pedido da defesa para suspender o inquérito até o fim da perícia de uma gravação que consta no processo.

Senado aprova em 2º turno PEC que acaba com foro privilegiado. O projeto agora vai para a na Câmara. Se aprovado, todas as autoridades e agentes públicos hoje beneficiados pelo foro responderão a processos iniciados nas primeiras instâncias da Justiça.

Enquanto você desligou…

Governo precisa solucionar dívidas da Eletrobras, diz Parente. A Eletrobras tem dívidas bilionárias com a Petrobras e a BR Distribuidora, que fornecem combustíveis para a operação de usinas em regiões isoladas no Norte do Brasil.

Grandes bancos anunciam redução de juros após corte da Selic. No Banco do Brasil, a redução impacta positivamente o segmento de pequenas e médias empresas, com corte de juros no cheque especial, capital de giro e recebíveis. Já na pessoa física, o destaque é a diminuição das taxas na linha de parcelamento do cartão de crédito.

Eldorado reverte prejuízo em lucro de R$ 178 mi no 1º trimestre. A receita líquida do trimestre encerrado no fim de março caiu 11% sobre um ano antes, para 696 milhões de reais.

Odebrecht tem pelo menos 23 projetos paralisados na Venezuela. A empresa e seus representantes pagaram cerca de US$ 98 milhões em propina para autoridades e intermediários na Venezuela entre 2006 e 2015 – maior valor fora do Brasil.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, o IBGE divulga o PIB do Brasil do 1º trimestre. Também sai a sondagem industrial PMI, a balança comercial e o IPC-S. Nos Estados Unidos, sai o relatório de estoques de petróleo na semana, o índice de empregos no setor privado de maio e o índice semanal de pedidos de seguro-desemprego.