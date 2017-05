Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (31) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

J&F fecha acordo de leniência com multa de R$ 10,3 bilhões. Valor total da multa, acertado com o Ministério Público Federal, deverá ser pago em 25 anos.

Fachin autoriza interrogatório de Temer por escrito. Presidente deve receber o interrogatório por escrito e terá no máximo 24 horas para respondê-lo.

Popularidade de Temer despenca após escândalos de corrupção. Na primeira pesquisa nacional sobre o governo desde as delações da JBS, apenas 6,4% classificam o governo como ótimo ou bom.

Supremo deve julgar hoje restrição ao foro privilegiado. Caso concreto que será julgado envolve a restrição de foro do atual prefeito de Cabo Frio (RJ), Marcos da Rocha Mendes.

Política e mundo

Fachin frustra tentativa de Temer de se afastar de mala da JBS. Com a decisão de Fachin, Michel Temer e Aécio Neves serão julgados separadamente, mas o presidente e Rocha Loures ainda são alvos do mesmo inquérito.

Congresso cria CPI para investigar empréstimos do BNDES à JBS. Agora, líderes partidários na Câmara e no Senado terão de indicar os membros do colegiado; a expectativa é de que a CPMI comece a funcionar na próxima semana.

Pré-delação de Palocci atinge BTG Pactual. Ex-ministro afirmou que a compra de participação no Banco Panamericano pela Caixa Econômica Federal, em 2009, atendeu a interesse do banqueiro André Esteves.

Brasil apresenta pedido formal para aderir à OCDE. Temer espera que a adesão à OCDE ajude a atrair investimento estrangeiro ao país, que luta para sair da pior recessão da história, segundo fontes.

Moody’s prevê que países do G20 crescerão 3,1% em 2017 e 2018. Sobre os Estados Unidos, para o qual prevê uma aceleração do crescimento de 2,4% em 2017 e 2,5% em 2018, a agência destaca que diminuiu o risco da aplicação de políticas protecionistas.

Atentado no Afeganistão deixa 80 mortos e 350 feridos. Ataque ocorreu perto do Palácio Presidencial em Cabul, onde se encontram várias embaixadas e edifícios do Governo.

Enquanto você desligou…

USP aprova reajuste zero e reduz jornada de servidores. Aprovada na noite de ontem pelo Conselho Universitário, a proposta será levada ao Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp).

Brookfield segue em busca de ativos no Brasil, diz diretor. O executivo minimizou o cenário político instável do momento, pois avaliou que para quem tem visão de longo prazo, as crises não abalam o interesse.

Caixa venderá Lotex até fim do ano, diz presidente. O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal prevê que a venda do controle da Lotex renderá aos cofres públicos cerca de R$ 2,2 bilhões.

AGU entrará com ações contra JBS se confirmados crimes pela CVM. A advogada criticou a imunidade dada aos delatores no acordo de colaboração premiada celebrado com a Procuradoria-Geral da República (PGR).

EUA multam o Deutsche Bank por falhas na fiscalização. A sanção foi a última de uma série de problemas legais que o banco enfrenta nos EUA. No mês passado, o Deutsche Bank pagou mais de US$ 150 milhões por práticas cambiais inseguras e por uma supervisão negligente.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, acontece o 2º dia de reunião do Copom. Também sai a Pnad contínua de abril e o fluxo cambial da semana. A zona do euro divulga a taxa de desemprego de abril. Nos Estados Unidos, sai o Livro Bege do Federal Reserve.