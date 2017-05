Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Temer diz que o “Brasil está de volta” na economia. Em jantar com empresários e políticos, o presidente buscou indicar que o país saiu da recessão, mas admitiu que ainda enfrenta “muitos desafios”.

Base discute sobre aprovar apenas idade mínima na reforma da Previdência. O aumento, considerado um dos pilares da reforma, poderia protagonizar uma reforma mais “enxuta” e com maiores chances de aprovação.

Governo quer votar reforma trabalhista nesta semana. Um acordo para que um requerimento de urgência seja votado seria uma das estratégias para acelerar a votação, que também é buscada como uma demonstração de força em meio à crise política.

Política e mundo

Estamos na hora certa para reformar a Previdência, diz Meirelles. Em entrevista exclusiva a EXAME, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a perspectiva de aprovação não mudou após as delações da JBS. No mesmo evento, o Secretário da Previdência disse que não há plano B para reforma.

Temer pede rapidez no julgamento do TSE sobre chapa. O presidente também disse que o governo ainda não tem os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência, mas demonstrou confiança de que conseguirá chegar lá.

PIB do 1º tri deve ter expansão de cerca de 0,7%, diz Meirelles. O ministro disse que o crescimento provavelmente pioraria no segundo trimestre, quando o governo do presidente Michel Temer foi atingido por uma crise. Os dados oficiais sobre o PIB saem na quinta-feira.

May pede mais apoio contra postura “agressiva” da UE sobre Brexit. A primeira-ministra tem visto a liderança de dois dígitos do seu Partido Conservador sobre o Partido Trabalhista cair após o ataque em Manchester.

Enquanto você desligou…

Minoritários podem pressionar saída de Wesley Batista da JBS. O executivo deixou a vice-presidência, mas se manteve como membro do colegiado e presidente-executivo da empresa.

FGV lança Índice de Confiança Empresarial. O cálculo do Índice levará em conta pesos proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em informações do IBGE.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, a FGV divulga o IGP-M de maio. Na China, sai a Sondagem industrial e de serviços PMI de maio. Nos Estados Unidos, sai o índice de confiança do consumidor em maio e o núcleio do PCE de abril, uma das medidas de inflação preferidas pelo Federal Reserve.