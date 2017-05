Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

MPF faz nova proposta de leniência para J&F, mas só altera prazo. O grupo que controla a JBS continuará tendo que pagar cerca de R$ 11 bilhões aos procuradores, mas ao invés de quitar a dívida durante 10 anos, a ideia é aumentar para 13.

Governo federal gasta R$ 107 bilhões só com subsídios. Apesar de tentar cortar gastos no orçamento, a crise econômica e política que atingiu o brasil fez aumentar em quase 1,5 ponto percentual o custo de captação de recursos pelo Tesouro Nacional usados depois para os repasses subsidiados a empresas.

Vale estuda diversificar ativos para depender menos de minério de ferro. O novo presidente da empresa indicou que diversificar o portfólio, embora não seja tarefa fácil, pode ser um caminho para a Vale desde que faça sentido em termos de produtos – commodities – e de preços.

Em colapso, indústria naval já demitiu mais de 50 mil e tem dívida bilionária. Dos 40 estaleiros do país, 12 estão parados e o restante opera bem abaixo da capacidade. A crise se intensificou com o envolvimento de sócios na Operação Lava Jato.

Política e mundo

Temer nomeia Torquato Joaquim para o Ministério da Justiça. A troca de Osmar Serraglio pode representar um movimento de Temer para fortalecer a posição do presidente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às vésperas do início do julgamento que pode cassá-lo.

Ato no Rio de Janeiro contra Temer reúne 50 mil pessoas. Com a presença de renomados artistas brasileiros, o ato contra o presidente Temer e a favor de eleições diretas foi palco para protestos sobre a crise política enfrentada hoje no país.

Coreia do Norte lança míssil em novo desafio aos EUA. O novo teste nuclear faz parte de uma série de investimentos do governo norte-coreano para desenvolver uma arma que tenha a capacidade de atingir o território dos Estados Unidos com uma bomba nuclear.

Moody’s altera perspectiva do rating Ba2 do país para negativa. Entre os fatores citados pela agência para o movimento está o aumento das incertezas em relação aos últimos acontecimentos políticos.

Maria Silvia Bastos renuncia e o presidente do IBGE assumirá a presidência do BNDES. A primeira mulher a chefiar o banco alegou “motivos pessoais” para deixar o cargo. Paulo Rabello de Castro afirmou que terá a missão de olhar do “presente para o futuro” e de ajudar o empresariado industrial e a economia do país.

Genro de Trump buscou comunicação secreta com Rússia, diz jornal. Kushner abordou a possibilidade em reuniões com o embaixador russo nos EUA realizadas na Trump Tower de NY durante o período de transição presidencial.

Enquanto você desligou…

Joesley Batista renuncia à presidência do conselho da JBS. Com a saída de Joesley, Tarek Farahat torna-se presidente do conselho da JBS e José Batista Sobrinho passa a ocupar o cargo de vice-presidente.

Segundo a Moody’s, nota da Petrobras não é afetada por rating do Brasil. A agência elevou o rating da estatal em 10 de abril, quando também mudou a perspectiva dos ratings dela de estável para positiva.

Irmãos Batista compram totalidade de participação da Blessed na JBS. A Blessed teria aparecido na cadeira societária da JBS a partir da incorporação do Bertin.

BR Distribuidora triplica lucro em relação a 4º trimestre de 2016. O lucro operacional da BR no primeiro trimestre foi de R$ 428 milhões e a geração de caixa, de R$ 676 milhões.

Suzano aumentará preço da celulose para a Europa. O aumento será de US$ 40/t, para US$ 860/t, e na América do Norte de US$ 50, com preço lista de US$ 1.050/t.

Persio Arida renuncia ao conselho da BTG Pactual. Nos próximos meses, o executivo venderá sua posição acionária na companhia. Ele se dedicará agora ao seus interesses intelectuais.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, sai o Relatório Focus, a Balança Comercial e a Sondagem Industrial.