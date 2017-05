Tudo o que você precisa saber antes de o mercado abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Pela terceira vez no ano, Petrobras reduz o preço da gasolina e do diesel. Apesar da desvalorização do real e de acordo da Opep para segurar os preços do petróleo, a petroleira anunciou que vai reduzir em 5,4% o preço da gasolina e em 3,5% o do diesel. Se o repasse às bombas for integral, a gasolina cairá 2,4% (ou R$ 0,09 por litro) e o diesel, 2,2% (ou R$ 0,07 por litro).

Construção civil tem alta nas vendas e queda no nível de emprego. A venda de materiais no setor cresceu 4,2% no primeiro trimestre em relação ao ano passado, mas o emprego formal caiu 14% entre janeiro e abril, de acordo com o IBGE.

Delação da JBS traz insegurança e prejudica mercado de gado. O grupo, que chega a deter 80% do mercado em algumas regiões do país, deixou de fazer pagamentos a produtores rurais à vista, após divulgação da delação dos executivos Joesley e Wesley Batista.

Escândalo sobre emissão de diesel por montadoras chega à GM. A empresa enfrenta processo movido por 705 mil donos de picapes supostamente equipadas com dispositivos ilegais a fim de burlar os testes de emissões.

Claro vai reestruturar pacotes para liderar mercado de operadoras. De acordo com o presidente da empresa, Paulo Cesar Teixeira, a estratégia adotada é tornar a prestadora de serviços de telefonia celular cada vez mais “inovadora”.

Negócios no Brasil prejudicam desemprenho do grupo Votorantim. O prejuízo da Votorantim S.A. de R$ 546 milhões, contra lucro de R$ 144 milhões um ano antes, foi impulsionado pela crise econômica instaurada no Brasil.

Política e mundo

Conversa entre Temer e Rocha Loures pode gerar novo inquérito. Em uma ligação que durou pouco mais de 2 minutos, o deputado buscava saber sobre a assinatura do Decreto dos Portos. O presidente informou o parlamentar que iria assinar o decreto na outra semana.

Governo têm melhor resultado nas contas para abril em três anos. O governo central registrou superávit primário de 12,570 bilhões de reais em abril, ajudado pela redução das despesas totais no mês, com destaque para o corte nos gastos discricionários..

Trump acusa aliados da Otan e diz que devem quantias “gigantes”. Em afirmações abruptas em um momento em que líderes da Otan estavam ao seu lado, Trump disse que certos países-membros devem “quantias gigantes de dinheiro” aos EUA e à Otan – mesmo que contribuições aliadas sejam voluntárias.

Enquanto você desligou…

BRF conclui aquisição de quase 80% das ações da turca Banvit. A compra será realizada pela subsidiária TBQ Foods, em conjunto com o Qatar Investment Authority, que detém 40% do capital da TBQ.

JBS fará amanhã 1ª reunião de conselho após delações. Além do impacto à imagem da maior empresa de carne bovina do mundo, desde a divulgação das delações, as ações da JBS acumulam queda de 13,6%.

Mercedes fecha maior contrato em 9 anos com Raízen. Entretanto, a encomenda não vai ajudar a reduzir significativamente a ociosidade da fábrica da marca alemã em São Bernardo do Campo.

Engie Participações contrata Itaú BBA para negócio de Jirau. O objetivo é realizar a transferência para a sua controlada a participação de 40% na ESBR Participações, detentora de 100% da ESBR, que é responsável pela construção, manutenção, operação e venda da energia gerada pela Usina Hidrelétrica de Jirau.

Novo presidente da Ford conta com veteranos para retomar lucros. As ações da empresa caíram cerca de 36% desde que Mark Fields assumiu há três anos, no auge da recuperação da indústria automotiva dos EUA desde a crise da última década.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o IPC da Fipe e o Índice de Preços ao Produtor (IPP) de abril. Os Estados Unidos divulga sua 2ª estimativa do PIB do 1º trimestre. Também índice de confiança dos consumidores medido pela Universidade de Michigan.